Volley A2 donne. Bulovic lancia la Clai:: "Abbiamo imboccato la strada giusta per la salvezza»

La Clai che non ti aspetti è andata a vincere sul campo della capolista Offanengo. Le imolesi sono state capaci di mettere alle corde una formazione che centra poco o nulla con la Pool Salvezza. Le lombarde solo per sbaglio non sono finite nella lotta promozione mancata per un solo punto. Offanengo si è presentata alla seconda fase con la certezza quasi aritmetica di giocare in A2 pure l’anno prossimo. La Clai ha affrontato la trasferta con il piglio giusto, con l’intento e la grinta di poter portare a casa un risultato che riscattasse la debacle di sette giorni prima. In Lombardia ne è uscito un match a senso unico, le ragazze di Speek e Benedetti sono state sempre davanti e solo in rare occasioni hanno subito il gioco avversario.

I tre punti dell’ultimo turno valgono il sorpasso a Casalmaggiore rimasto a quota 25, Imola ne ha due in più con Lecco (27), un gradino sopra Castelfranco (28). Il regolamento è chiaro: le prime sei si salvano, le ultime quattro retrocedono in serie B1. In tre punti c’è un poker di formazioni Castelfranco (28), Lecco e Clai Imola (27), Casalmaggiore (25), sono staccatissime Mondovì e Concorezzo (16), Altino (15). La Clai dovrà fare la gara con Castelfranco, Lecco e Casalmaggiore evitando di essere l’ultima di questo quartetto.

L’impresa è alla portata di Cavalli e compagne, ma è vietato abbassare la guardia, soprattutto nei prossimi due turni casalinghi con Olbia e Albese, fare risultato con sarde e lombarde avvicinerebbe la permanenza in categoria.

"Per noi quello di Offanengo è un risultato fondamentale – dice la biancoblù Katarina Bulovic –, tre punti che valgono tanto. Forse la difesa è stato il fondamentale che ci ha portato alla vittoria, ma secondo me è tutto il campionato che riusciamo ad avere un’ottima intesa di squadra in questo, a volte ci sono dei cali, ma domenica come anche all’andata abbiamo fatto bene in questa fase. Sono anche contenta della mia prestazione, ho offerto il mio contributo. Ora guardiamo avanti, altre partite importanti ci aspettano nel cammino verso la salvezza".