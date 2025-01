Volley A2 donne. Clai, in panchina forse il vice Speek

La Clai Imola non ha ancora il successore di Nello Caliendo. Se non ci saranno novità, domenica in panchina a Lecco andrà Odelvys Dominico Speek, il vice dell’ex allenatore. Con lui Massimo Benedetti dt del settore giovanile che ha il patentino mentre il cubano non ha ancora i requisiti necessari. Questa è solamente una situazione temporanea, il club sta lavorando sotto traccia per assicurarsi le prestazioni di un tecnico preparato e di grido che possa portare la Clai alla permanenza in categoria.

Non è ancora tramontata l’ipotesi che possa essere ingaggiato Simone Bendandi, il coach ravennate recentemente ha guidato Firenze in serie A1. In lizza c’è Gianni Caprara, l’allenatore con più curriculum. Portare Caprara sarebbe un grande colpo, ma non è il solo candidato insieme a Bendandi. E’ stato fatto un sondaggio per Bruno Napolitano, fino a poco tempo fa ha allenato Casalmaggiore e conosce sia il torneo di A2 che la stessa squadra. Probabilmente bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana per avere la soluzione definitiva.