Volley A2 donne. Clai, un quinto posto che significa playoff. Rizzieri: "Ora pronte per la capolista Messina»

La prima parte di stagione si è chiusa con la gara giocata venerdì. La Clai ha chiuso l’andata con 13 punti e il quinto posto in graduatoria alle spalle di Messina, San Giovanni in Marignano, Valsabbina Brescia e Macerata.

Quattro squadre che fanno quasi un altro sport rispetto alle altre, Imola si è presa la quinta posizione. Mantenere questo piazzamento al termine della regular season significherebbe in primis giocare in serie A2 pure l’anno prossimo, ma in seconda battuta andare in campo per la poule promozione. L’aver vinto lo scontro diretto con il Lecco è un bel segnale da parte di un gruppo giovane, capace di crescere a ogni partita e animato dalla speranza di togliersi belle soddisfazioni. Battere Lecco 3-0, una concorrente per la salvezza, non era scontato.

"Abbiamo giocato da squadra – dice l’alzatrice Emma Rizzieri – tenendo tanto in difesa e rigiocando la palla con buone percentuali. Siamo state ordinate e brave nel mettere in campo il giusto entusiasmo. Siamo un bel gruppo, che lotta sempre e possiamo aspirare a stare in alto. Sono molto soddisfatta di quanto sto facendo ora. Tutto parte dal lavoro in palestra, dove siamo sempre molto concentrate".

Domenica alle 15,30 la Clai affronterà la capolista Messina.

"Sappiamo di dover affrontare probabilmente la squadra più forte del campionato, andremo in campo a testa alta e proveremo a sorprenderle con il nostro gioco e le nostre qualità. Con il massimo impegno cercheremo di aggiungere punti al bottino di punti fatti nel girone d’andata".

Intanto la Clai ha raccolto un premio fuori dal campo, la palleggiatrice Sofia Cavalli, ai box per un infortunio al ginocchio, è stata nominata atleta dell’anno per i Veterani dello sport. Un riconoscimento di spessore per una ragazza che negli anni è stata l’anima del gruppo Clai, e che non si sta godendo il campionato di serie A2 dove le compagne stanno facendo belle cose. L’assenza di Cavalli si sente all’interno del gruppo, club e allenatore però sono riusciti a trovare ugualmente le giuste misure alla categoria nonostante la mancanza di una giocatrice fondamentale a livello di gioco e spogliatoio.