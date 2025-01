Volley A2 donne: domani al PalaRuggi arriva il fanalino di coda Mondovì. Clai, è il momento di stringere i denti. Mescoli: "Inizia il nostro tour salvezza»

Quando la stagione avanza, i punti hanno un peso specifico diverso. La Clai è attesa dalle ultime partite della prima tranche di regular season, domani le biancoblù giocheranno in casa (PalaRuggi ore 17) con Mondovì; poi la settimana successiva l’ultima a casa del Lecco.

Due partite dove prendere il massimo dei punti, poi da metà febbraio comincerà la pool retrocessione con le squadre dei due gironi di serie A2 che si sono classificate dal sesto posto in giù. La sfida con le piemontesi è una di quelle partite dove è d’obbligo fare risultato, per tornare a vincere entrando così nel clima e nella tensione che un finale di campionato comporta. Tre punti per respirare un clima sempre migliore durante il lavoro settimanale preparandosi ai prossimi impegni con la grinta giusta.

All’andata le piemontesi si imposero 3-2 centrando i primi due punti del campionato. Fin qui la squadra ospite ha vinto con la Clai e con Casalmaggiore, tutte e due le affermazioni in casa.

"Già da domani iniziano una serie di partite – commenta Alice Mescoli – dove sarà fondamentale fare più punti possibili in ottica salvezza. La seconda parte di campionato, si sa, è complicata e molto competitiva e sarà importante dare sempre il 100 per cento senza mollare nemmeno un punto. Probabilmente è stato questo che ci è un po’ mancato di recente; non siamo state molto continue e spesso ci lasciavamo sopraffare dalle avversarie senza reagire. Dovremo sfruttare i nostri punti di forza, che sono la difesa e la ricezione, e cercare di rinforzarci dal punto di vista offensivo cercando soluzioni nuove e diverse. Alla base di tutto ci deve essere l’entusiasmo e il fatto di riuscire a divertirsi in campo, con tanta voglia di vincere".

Domani la Clai sarà in campo per riscattare la sconfitta di qualche mese fa.

"A nessuno piacere perdere ed ovviamente nemmeno a noi, la sconfitta dell’andata è un grande stimolo per la gara di questa domenica. Mi aspetto una bella partita, perché Mondovì è un avversario imprevedibile con un buon gioco e con ottimi giocatori. Bisognerà spingere forte al servizio e in attacco, trovando tutte le migliori soluzioni possibili per fare punto".

Le altre gare: Casalmaggiore-Messina, San Giovanni in Marignano-Brescia, Costa Volpino-Lecco, Castelfranco Macerata.

La classifica: San Giovanni in Marignano 43; Messina 39; Macerata 36; Brescia 28; Costa Volpino 26; Castelfranco 19; Clai Imola 17; Casalmaggiore 14; Lecco 13; Mondovì 5.