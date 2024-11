Volley A2 donne: domani il match con la Valsabbina Brescia. Clai, la carica di Ravazzolo:: "Dobbiamo dare il massimo»

La scintilla si è accesa. La Clai dopo 4 partite ha messo in cassaforte 6 punti grazie alle vittorie sul campo di Costa Volpino, e il bis concesso domenica scorsa nella sfida interna con Casalmaggiore. Era solo questione di tempo, non è mai semplice affacciarsi ad una nuova categoria, ancora di più se si tratta della serie A2 una realtà che il club di Stefano Mongardi non ha mai frequentato fino ad ora. Dopo aver perso le prime due partite con Messina e San Giovanni in Marignano, due delle squadre favorite alla promozione al piano di soora, le imolesi si sono rifatte con due affermazioni consecutive ed ora sognano il tris nel prossimo turno. L’obiettivo stagionale non è cambiato, Imola andrà sempre in campo per centrare la permanenza in serie A2, e sarebbe un miracolo sportivo vista la politica societaria dove si fanno sacrifici e non follie economiche. La Clai delle ultime settimane ha preso le misure alla categoria e i risultati sono la logica di chi ora sa dove si trova e come deve muoversi. I sei punti nelle ultime due partite sono il frutto di tanti fattorì: "Siamo più squadra adesso e ci aiutiamo molto di più l’una con l’altra – commenta la centrale Eva Ravazzolo –, nelle prime partite dovevamo un po’ ingranare. Siamo un gruppo nuovo e non ci conoscevamo, mentre adesso stiamo trovando la giusta intesa tra di noi". Nel match con Casalmaggiore Eva ha segnato nove punti, nove mattoncini che hanno aiutato la Clai a vincere: "Personalmente sono contenta della mia gara con Casalmaggiore, ma ci sono ancora aspetti del gioco, come ad esempio il muro, sui quali devo lavorare per migliorare ancora". Domani la Clai giocherà a Montichiari con la Valsabbina Millennium Brescia. Le lombarde in queste prime 4 gare hanno collezionato 9 punti, tre in più delle ragazze di Nello Caliendo che proveranno a centrare l’aggancio in graduatoria: "Ogni avversario è difficile e dobbiamo dare sempre il nostro massimo contro chiunque. Siamo contente delle due vittorie consecutive, il campionato però è ancora lungo e bisogna avere continuità di risultati per centrare la permanenza in categoria. Saliremo a Montichiari per fare una bella prestazione, giocare in trasferta non è mai semplice ma proveremo come sempre a fare risultato".

a. m.