Volley A2 donne: domenica match da non fallire al PalaRuggi contro Costa Volpino. La Clai di Caliendo ci prova. Ma San Giovanni è troppo forte

SAN GIOVANNI

3

CLAI

0

(25-22; 25-20; 25-22)

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 12, Nicolini 4, Valoppi (L), Ravarini 1, Consoli 10, Piovesan 13, Parini 10, Meliffi, Bagnoli, Sassolini, Nardo 7. All. Bellano.

CLAI IMOLA: Pomili 9, Rizzieri 2, Bacchilega 11, Pinarello, Mescoli, Ravazzolo 5, Arcangeli, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Visentin, Messaggi, Bulovic 14, Stival 8. All. Caliendo.

Arbitri: Galletti e Tundo.

Il pronostico è stato rispettato, San Giovanni in Marignano lotta per un posto in A1 mentre la Clai per la permanenza in categoria. Nonostante le differenze di obiettivi cosi marcati, le imolesi se la sono giocata a viso aperto provando a portare a casa dal derby almeno un punto per muovere la graduatoria. Le cose sono andate diversamente, zero punti e sorpasso in classifica da parte del Costa Volpino che ora occupa la quinta posizione che varrebbe la salvezza al termine della prima parte di stagione. Il match di domenica è sempre stato giocato sul filo dell’equilibrio, la maggior esperienza da parte delle riminesi ha fatto la differenza nei momenti cruciali della partita. Le ragazze di Nello Caliendo hanno messo in campo le proprie armi, giocando in maniera più che dignitosa dimostrando una crescita agonistica e tecnica importante e utile per le gare da qui in avanti. Imola è stata volonterosa, ha cercato di ribattere colpo su colpo, ma quando le avversarie sono più forti, per vincere le partite occorrerebbe giocare oltre i propri limiti e questo non sempre è possibile. Mettere a terra 64 punti come è capitato alla Clai, è un aspetto che non tutte le squadre del campionato sono capaci di fare.

La gara è durata 88 minuti, anche questo è un bel segnale e servirà nei prossimi appuntamenti. Una delle tappe cruciali sarà quella di domenica al PalaRuggi, dove si giocherà lo scontro diretto con Costa Volpino che ha messo la freccia e ora occupa il quinto posto con una lunghezza di vantaggio. Nel prossimo turno non si può sbagliare partita, in palio ci saranno punti importanti per la salvezza.