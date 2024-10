Volley A2 donne: dopo la prima gioia le biancoblù cercano continuità. La Clai non vuole più fermarsi . Al PalaRuggi c’è Casalmaggiore

Tolto il tappo allo zero in classifica nella scorsa partita con la vittoria sul campo di Costa Volpino, questo pomeriggio alle ore 17 la Clai Imola del tecnico Nello Caliendo affronterà il Casalmaggiore in casa nel tempio del PalaRuggi.

La formazione cremonese hanno tre punti come le biancoblù grazie alla vittoria interna con Mondovì, in precedenza erano state battute da Macerata e successivamente al tie break dal Castelfranco.

Imola proverà così a regalarsi i primi punti casalinghi dell’annata 2024/2025, per riuscirci però Mastrilli e compagne dovranno giocare un bel match limitando al massimo le sbavature e facendo tutto il possibile per mettere altro fieno in cascina sulla strada della permanenza in categoria.

Restare in serie A2 anche nella prossima stagione è il sogno dell’allenatore Caliendo, del presidente Stefano Mongardi e di tutta la dirigenza della Clai imola. L’impresa non è facile, ma strada facendo le imolesi possono farcela. Il campo lo dirà.

Le altre gare: (serie A2 girone A, quarta giornata di andata): Castelfranco- Messina, Mondovì- Lecco, Brescia- Costa Volpino, Macerata- San Giovanni in Marignano.

La classifica: San Giovanni in Marignano e Macerata 9; Messina 8; Brescia 6; Casalmaggiore 4; Clai Imola e Lecco 3; Castelfranco 2; Costa Volpino 1; Mondovì 0.