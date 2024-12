Volley A2 donne: in classifica sale a 13 punti ed è quinta. La Clai di Caliendo mette la quinta. Bulovic e Stival sono super

CLAI IMOLA

3

LECCO

0

(25-20; 25-18; 25-15)

CLAI IMOLA: Pomili 10, Rizzieri 1, Bacchilega 9, Pinarello, Mescoli, Ravazzolo 9, Arcangeli, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Visentin 1, Messaggi, Bulovic 11, Stival 12. All. Caliendo.

LECCO: Monti 1, Monaco 1, Amoruso 13, Napodano, Mainetti, Moroni 3, Conti 9, Sassolini 2, Piacentini 5, Casari, Atamah 8, Mangani, Severin. All. Milano.

Arbitri: Russo e Stellato.

La Clai fa un partitone e spazza via dal campo il Lecco. Nell’anticipo la formazione di Nello Caliendo ha battuto le lombarde con 3-0: tre punti che valgono il quinto posto in solitudine; fosse finito il campionato le imolesi giocherebbero la poule promozione. Alla fine della stagione ci sono ancora 9 partite da disputare, l’obiettivo di Mastrilli è compagne sarà quello di confermarsi. Venerdì sera le biancoblù hanno preso subito in mano la gara, tenendo i ritmi alti e mettendo alle corde le avversarie. Ne sono usciti tre set combattuti, ma tutti vinti dalla squadra di casa. Ad inizio partita Caliendo ha schierato il sestetto titolare con Ravazzolo nel ruolo di centrali, Rizzieri in cabina di regia, Stival da opposto, Pomii e Bulovic in banca con Mastrilli da libero. Uno schieramento che ha dato immediatamente i suoi frutti, la Clai ha preso in mano subito le redini del gioco, creando i presupposti per vincere il primo set, c’è subito un break e da li in avanti Imola mette in cassaforte il punto iniziale. Anche nel secondo parziale, è subito 3-0 Clai, il vantaggio si dilata ancora con Lecco che prova a rientrare ma non ci riesce; si chiude 2518 senza tanti problemi per le biancoblù. Nel terzo ancora una Clai che parte decisa, Lecco pareggia a quota 8; ma il 6-0 successivo taglie le gambe alle lombarde che devono arrendersi. Una vittoria schiacciante, da parte di una squadra che ha messo in campo energie e tattiche migliori rispetto alle avversarie. Con questo passo e queste armi tecniche, le imolesi possono davvero togliersi belle soddisfazioni anche nella seconda parte di stagione. Il quinto posto è davvero alla portata di un Clai capace di apprendere subito cosa significhi miliare nel campionato di serie A2. Domenica parte il girone di ritorno, Imola giocherà ancora al PalaRuggi (ore 15.30), in via Graziadei arriva l’ambizioso Messina.

Antonio Montefusco