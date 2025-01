Volley A2 donne: la 22enne di Urbino proviene dalla B dove vestiva la maglia di Legnano. La Clai si rafforza con Stafoggia: "Non ho esitato un attimo a dire sì»

La Clai Imola impegnata nella prima fase del campionato di serie A2 femminile, dopo la partenza di Glenda Messaggi avvenuta la scorsa settimana, ha inserito una nuova giocatrice nel proprio roster, si tratta di Alice Stafoggia.

La neo biancoblù è un’opposta, nonostante la sua giovane età la pallavolista di Urbino ha indossato le maglie di Vallefoglia, poi Chieti, Noventa e Castelbellino; fino alla scorsa settimana era in serie B a Legnano. La Stafoggia andrà a rimpolpare le rotazioni di coach Caliendo dove l’obiettivo è quello di centrare il quinto posto che significherebbe partecipare alla poule promozione e non alla poule salvezza.

Le speranze non sono tante, ma la Clai di coach Nello Caliendo se le giocherà nelle tre giornate che mancato al termine di questa prima fase. Se non arriverà il quinto posto, si proverà l’impresa nel girone che verrà poi composto.

Imola nonostante la sconfitta di domenica con le pisane del Castelfranco è viva e può togliersi le sue soddisfazioni. Intanto il club ha deciso di aggiungere un’altra giocatrice dopo l’arrivo di Laura Melandri approdata in biancoblù nelle scorse settimane: "È nato tutto all’improvviso, – dice Alice Stafoggia – e nel momento in cui ho capito che c’era la possibilità di vestire la maglia della Clai non ho esitato un secondo. Il progetto, la città e il campionato sono stati decisivi per la mia scelta. Imola ha acquistato una ventiduenne con un grande amore per la pallavolo e vogliosa di dare il massimo fin da subito per dimostrare di meritarsi questa opportunità". La nuova opposta ha già visto all’opera le sue nuove compagne nella sfida con Castelfranco: "Peccato per il risultato, ma le ragazze mi hanno trasmesso voglia di lottare su ogni pallone e soprattutto tanta grinta. Il gruppo è compatto e la società sempre presente al nostro fianco. Non potevo davvero chiedere di meglio", conclude la giovane giocatrice.

Antonio Montefusco