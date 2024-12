Volley A2 donne: la buona prestazione di Stival con 15 punti non è sufficente per raddrizzare il match. La Clai vende cara la pelle, ma perde

CLAI IMOLA 0 COSTA VOLPINO 3 (26-28; 19-25; 23-25)

CLAI: Pomili 8, Rizzieri 6, Bacchilega 12, Pinarello, Mescoli 5, Ravazzolo 9, Arcangeli, Migliorini, Mastrilli Gambini, Visentin, Messaggi, Bulovic 5, Stival 15. All. Caliendo.

COSTA VOLPINO: Camerini, Gamba, Dell’Orto 9, Ferrarini 9, Dell’Amico, Fracassetti, Neciporuka 9, Tosi, Zago 11, Buffo 15, Civitico, Brandi 8, Fumagalli, Yilmaz. All. Cominetti.

Arbitro: Marani e Galteri. Videocheck: Palmieri.

Stavolta in quello che può essere lo spareggio per il quinto posto, piazzamento che vale la poule promozione, la Clai Imola si è dovuta arrendere alle avversarie. Costa Volpino ha così pareggiato lo scontro diretto, ma la cosa più importante è che la squadra bergamasca si è portata ora a più quattro in classifica. Un margine che Imola dovrà cercare di recuperare da qui alla fine della prima di stagione, in palio c’è la permanenza in categoria.

Quella di ieri è stata una sfida impegnativa, rispetto all’andata Costa Volpino ha cambiato pelle e sul campo ne è uscito un match per nulla scontato, dove comunque Imola ha tirato fuori gli artigli. Una gara con una posta in palio altissima, e lo si nota subito nel primo set quando il volume degli scambi si alza, con ribaltamenti di punteggi continui.

La Clai vuole vincere, altrettanto Costa Volpino, e sono proprio le ospiti ad aggiudicarsi il primo punto sul 26-28; ben 54 punti per assegnare il set inaugurale. Nel secondo la musica non cambia, prima prova a scappare la Clai, poi accade la stessa cosa con le bergamasche, ma puntualmente ogni tentativo di break viene rintuzzato da chi sta dall’altra parte della rete. Si va avanti fino al 17-17, ma poi le ospiti prendono un altro piccolo margine facendo due punti consecutivi (17-19). Le avversarie di Mastrilli e compagne continuano a fare punto e il vantaggio sale a +4 (17-21). Il time out interno non ha fermato la corsa delle ospiti, altri due palloni messi a terra (17-23). La Clai prova il recupero ma si deve arrendere di nuovo (19-25).

Nel terzo set le imolesi si giocano il tutto per tutto, cercano di staccare in tutti i modi le avversarie, ma devono fare i conti con una squadra che vuole chiudere sul 3-0. Le due squadre vanno a braccetto fino al 21-21, vantaggio esterno firmato da Neciporuka (21-22), pareggio di Bacchilega. L’equilibrio continua (23-23), prima che la chiudono Neciporuka e l’attacco di Buffa.

Mancano ancora tante partite alla fine della prima fase del campionato e in palio ci sono ancora tanti punti da conquistare per le ragazze di coach Caliendo.