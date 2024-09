Volley A2 donne: la presentazione del team di Caliendo. La Clai va di fretta: show all’autodromo

La vernice ufficiale è sempre un momento molto importante per una società. E per un appuntamento con la storia, la Clai non poteva scegliere un luogo iconico come l’autodromo Enzo e Dino Ferrari, un evento battezzato "una schiacciata a 300 all’ora". Giocando sulle emozioni della location, dove le curve e i rettilinei si fanno a tutto gas. C’erano tutti gli stati generali del club con il presidente Stefano Mongardi, emozionato in uno storico momento dove il club sta per arrivare ai nastri di partenza di un campionato mai toccato prima. C’era il sindaco Marco Panieri, gli sponsor e le autorità cittadine, Nello Caliendo, il suo staff e tutta la squadra.

Non è voluta mancare nemmeno Sofia Cavalli, la sfortunata capitana che si è infortunata due settimane fa, per la palleggiatrice una lesione del legamento crociato anteriore e del collaterale del ginocchio destro. Per la Cavalli applausi e abbracci.

Nuova la categoria, nuova la location, nuova la squadra e nuove le maglie, è stato questo il tema ricorrente di una serata già autunnale all’esterno, ma bella calda e piena di aspettative all’interno della sala stampa. Oggi pomeriggio la squadra di Nello Caliendo giocherà la sua partita alla Clai Cup dedicata al fondatore Francesco Spadoni, poi giovedì sera l’amichevole con la Pieralisi Jesi, domenica 29 il match sul campo dell’Alta Fratte Padova, le due formazioni si sono affrontate qualche settimana fa al PalaRuggi. Quello con l’Alta Fratte sarà l’ultimo test prima dell’esordio del 7 ottobre a Messina, li ci saranno in palio i primi punti della storica annata in serie A2 dove si va in campo per mantenere la categoria.

