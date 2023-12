Volley A2 donne. La Vtb di Zappaterra ci prova fino alla fine. Ma Como e Zatkovic non fanno sconti

VTB FRCEDIL

0

ALBESE COMO

3

(13-25; 23-25; 23-25)

FCREDIL BOLOGNA: Ristori 8, Del Federico, Fiore 1, Lotti 2, Taiani, Tresoldi 8, Bongiovanni 7, Laporta (L), Neriotti 10, Rossi, Saccani, Tellaroli 8, Bovolo (L). All. Zappaterra.

ALBESE COMO: Zanotto, Veneriano 4, Fiori (L), Nicolini 2, Brandi, Zatkovic 13, Bernasconi, Bulaich Simian 12, Longobardi 12, Patasce, Meli 12, Radice. All. Chiappafreddo.

Arbitri: Galteri e Magnino.

Niente da fare. Non riesce l’impresa dell’andata alla Vtb Fcredil contro Como. Inizio di gara complicato per le rossoblù che subiscono il gioco delle ospiti che, invece, trovano in Zatkovic e Bulaich due punti fermi che riescono da metà parziale a far aumentare il divario tra le due squadre. Nel secondo set, cambi per le padrone di casa che in campo con Fiore e Bongiovanni, all’inizio del parziale, sembrano riuscire a cambiare rotta. Nel finale sono le comasche a staccarsi. Ultima frazione più combattuta, le rossoblù si portano anche avanti, ma non mantengono il vantaggio. Prossimo impegno l’8 gennaio a Pescara.

Le altre gare: Brescia-Busto Arsizio 0-3; Soverato-Messina 0-3. Oggi: Talmassons-Altafratte Padova; Perugia-Pescara.

La classifica: Busto Arsizio 41; Perugia 40; Messina 36; Talmassons 28; Albese Como 24; Millenium Brescia 22; Vtb Fcredil Bologna 13; Soverato 12; Altafratte Padova 5; Pescara 1.