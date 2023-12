Volley A2 donne: le ragazze di zappaterra s’impongono su padova. Vtb, vittoria di cuore e in rimonta

FCREDIL BOLOGNA

3

NUVOLÌ ALTAFRATTE

2

(18-25, 23-25, 25-21, 25-18, 18-16) VTB FCREDI BOLOGNA: Saccani 4, Tellaroli 18, Ristori 9, Lotti 2, Neriotti 18, Tresoldi 2, Laporta (L1); Bongiovanni 13, Fiore 10, Rossi 5. Non entrate: Taiani, Bovolo (L2), Del Federico. All. Zappaterra.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Volpin 11, Trampus 27, Fanelli 14, Cicolini 6, Bortolot, Rizzo 15, Masiero (L1); Menegaldo, Magnabosco 1, Wabersich 1. Non entrata: Pavei (L2). All. Rondinelli.

Arbitri: Dell’Orso e Lambertini.

Aveva chiesto una vittoria di cuore, coach Zappaterra, alla vigilia. Ed è con cuore, ma soprattutto tanto carattere, che la Fcredil risponde. Vittoria doveva essere e vittoria è stata: Vtb piega 3-2 Altafratte, rimontando dopo essere stata sotto 2-0. Il tutto al termine di una settimana vissuta senza Fiore e Neriotti, influenzate, Rossi e Bovolo, per problemi alla schiena. Allo spareggio salvezza, c’erano tutte, stringendo i denti in condizioni precarie. Si aggiunga che Bologna perde nettamente il primo e il secondo dopo essere stata avanti anche 20-17: insomma, a quel punto era più facile perderla che vincerla. Invece, con le spalle al muro, la Fcredil reagisce. Ristori è punto d’equilibrio, Neriotti è più forte di ogni problema fisico. Non molla mai, Bologna, che si ritrova soprattutto sulle ali dell’entusiasmo delle sue giovani: Tellaroli e Bongiovanni, con quest’ultima, classe 2005 e prodotto del settore giovanile, che diventa fondamentale in assenza di Bovolo e nella serata no di Lotti con 13 punti. L’esperienza trema, la gioventù no: Tellaroli è decisiva anche in un tie break ad alta tensione, mettendo a terra gli ultimi 4 palloni di un parziale punto a punto, prendendosi la squadra sulle spalle. Dopo 4 ko consecutivi con le prima della classe, contro la penultima della classe, le rossoblù non avevano altro risultato se non la vittoria. Vittoria che vale il sorpasso a Soverato al quartultimo posto, in chiave salvezza. Vittoria che vale un’impresa, per come matura.

La classifica: Bartoccini Fortinfissi Perugia 40; Futura Giovani Busto Arisizio 38; Città di Messina 33; Cda Talmassons 28; Valsabbina Millenium Brescia 22; Tecnoteam Albese Volley Como 21; Vtb Fcredil Bologna 13; Soverato 12; Nuvolì Altafratte Padova 5; Sirdeco Volley Pescara 1.

Marcello Giordano