Volley a2 donne: lunedì sera, in Abruzzo, vale doppio. Vtb, lo spareggio salvezza contro Pescara per scacciare la crisi

La Fcredil è chiamata a recuperare il terreno perso. Chiuso il 2023 con il pesante ko casalingo con Como, aprirà il 2024 lunedì a Pescara, sul campo del fanalino: spareggio salvezza da non fallire.

Complici infortuni, influenza e cambio di campo di allenamento per lavori al PalaLercaro, l’ultimo periodo ha fatto segnare una flessione da parte della Vtb di coach Andrea Zappaterra.

Flessione confermata dai numeri: nel girone di andata Bologna strappò un punto con Talmassons e uno con Como, vincendo a Trebaseleghe con Altafratte da tre punti, mentre nel ritorno ha vinto al tie break con Altafratte e perso senza conquistare punti con Como e Talmassons.

Morale, rispetto al cammino di andata, mancano tre punti alla Vtb, che a Pescara dovrà fare bottino pieno. Il ko con Como ha sancito aritmeticamente la partecipazione alla Poule Retrocessione al termine della stagione regolare, dove ogni squadra (le ultime cinque del girone A e le ultime cinque del girone B) si porterà dietro i punti conquistati al termine della stagione regolare.

Nella seconda parte di stagione, per centrare la salvezza, Bologna dovrà poi chiudere tra le prime cinque posizioni della classifica: ecco quindi che per pensare a una salvezza più o meno tranquilla, Fiore e compagne dovranno presentarsi alla Poule Retrocessione con circa 20 punti. Ne mancano ancora sette.

Ergo, tre sono da centrare sul campo del fanalino di coda Pescara, che ha un solo punto. Seguirà poi il match casalingo con Brescia e la trasferta in Calabria a Soverato, con l’obiettivo di conquistarne almeno 3, se non 4.

Neriotti e Rossi, intanto, come pure Fiore, hanno recuperato dall’influenza, mentre per Bovolo sono in corso approfondimento dopo il problema alla schiena che l’ha costretta a saltare le ultime tre gare. Urge una scossa, in casa rossoblù per riprendere il cammino salvezza.