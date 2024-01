Volley A2 donne: netto 3-0. Zappaterra: "La nostra gara migliore». Fcredil, vittoria d’oro con Brescia

Fcredil Bologna

3

Valsabbina Brescia

0

(25-23, 25-22, 25-21)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 14, Fiore 14, Lotti 9, Tresoldi 15, Neriotti 6, Saccani 2, Laporta (L1). Non entrate: Del Federico, Taiani, Bongiovanni, Rossi, Tellaroli, Bovolo (L2). All. Zappaterra.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Fiorio 4, Scacchetti 2, Torcolacci 9, Pamio 8, Mailik 13, Babatunde, Pericati (L1); Pinarello, Bulovic 2, Brandi 7, Ratti. N.e.: Tagliani (L2), Pinetti. All. Beltrami.

Si avvicina il momento topico dell’anno e la Vtb si dimostra in crescita: altri tre punti d’oro, dal sapore salvezza, per la Fcredil Bologna. Miglior partita dell’anno, per Fiore e compagne, e la prima impresa stagionale è servita: a Budrio, Brescia va ko in tre set. E Brescia è sì squadra in crisi che prenderà parte alla Poule retrocessione, ma era stata costruita per la lotta promozione. Bologna ne fa un sol boccone, come se il ritrovato successo nello scontro salvezza di Pescara abbia restituito certezze. Di certo sono certezze Fiore, Lotti e Tresoldi, le giocatrici d’esperienza in crescita di condizione e rendimento. Di certo è una garanzia Ristori in banda. Ma la mvp di giornata è senz’altro la regista Saccani: si prende rischi, forzando primi tempi e gioco al centro anche su palloni non perfetti, trasformando in oro ricezioni e difese di Laporta. E’ la regista a togliere certezze a Brescia, che fatica a prendere a muro e in difesa le rossoblù, che di fatto devono faticare nel solo primo set, quando due punti di Fiore e di Tresoldi scrivono il 25-23. Il resto è dominio, con la Fcr che scava solchi importanti nei restanti parziali, per poi gestire e portare in porto set e partita. "Sono molto soddisatto, abbiamo giocato la miglior gara dell’anno. Stiamo crescendo in convinzione e rendimento: a livello di singole e di squadra. E’ la strada giusta per la salvezza", commenta coach Zappaterra, che invita a non staccare la spina: "Domenica prossima giocheremo a Soverato l’ultima gara della stagione regolare. Sarà fondamentale vincere per mettere altro fieno in cascina".

Le altre gare: Bartoccini Fortinfissi Perugia-Città di Messina 3-0, Futura Giovani Busto Arsizio-Soverato 3-0, Nuvolì Altafratte Padova-Tecnoteam Albese Como 0-3, Cda Volley Talmassons-Sirdeco Pescara 3-0. La classifica: Perugia 46; Busto Arsizio 44; Messina 38; Talmassons 34; Como 30; Brescia 23; Vtb Fcredil Bologna 19; Soverato 12; Padova 8; Pescara 1.