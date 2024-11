Volley A2 donne: ore 20 al PalaRuggi. Clai-Lecco, quasi uno spareggio. Ravazzolo dà la carica al gruppo: "Avverto sensazioni positive»

Oggi alle 20 la Clai Imola giocherà al PalaRuggi con Lecco, una partita che vale tanto. Le due squadre sono quinte e la posizione permetterebbe a fine regular season di giocarsi la promozione alla massima serie.

In pratica le prime cinque si giocano l’olimpo, dal sesto posto in giù la permanenza in categoria. Vincere lo scontro diretto permetterebbe in primis di chiudere bene il girone d’andata, in secondo luogo aggiudicarsi un piccolo vantaggio in vista del ritorno.

Una Clai che ha cominciato senza Sofia Cavalli messa ko da un infortunio al ginocchio, un imprevisto che non ha giocato a favore di coach Caliendo.

"Deve ancora terminare il girone di andata – racconta la centrale Eva Ravazzolo –. Ci andrei piano a definire questa gara come un appuntamento decisivo. Loro sono una squadra molto forte con un roster importante, ma noi siamo pronte a far vedere chi siamo. Tutto dipende dal nostro approccio. Se saremo in grado di esprimere il nostro miglior gioco, sono convinta che arriverà un risultato positivo".

La centrale biancoblù fin qui ha fatto un buon campionato. "Quando sono arrivata, sapevo che potevo giocarmi il posto con le altre centrali e che tutto sarebbe dipeso soltanto dal mio impegno. Ci ho messo tutta me stessa, ho lavorato tanto e ho saputo cogliere le occasioni che mi ha dato il coach nelle prima giornate. Ho un buonissimo rapporto con tutti, basato sul rispetto reciproco. E questo aspetto non è per nulla scontato. La società è molto presente ed è sempre aperta al confronto, e questo ci aiuta negli allenamenti e durante le partite del campionato che stiamo disputando".

Le altre gare: San Giovanni in Marignano-Messina, Castelfranco-Mondovì, Costa Volpino-Macerata, Casalmaggiore-Valsabbina Brescia 0-3.

La classifica: Messina 23; San Giovanni in Marignano 21; Brescia e Macerata 18; Clai Imola e Lecco 10; Casalmaggiore 9; Costa Volpino 8, Castelfranco 4; Mondovi 2.

a. m.