Volley a2 donne. Vtb, domani al lavoro. Nel mirino c’è Pescara

Il ko con Albese si è fatto sentire: la Vtb ha concesso 3 giorni liberi a coach Zappaterra e alla squadra, dopo l’ultimo tonfo casalingo, per recuperare le forze, dopo che nell’ultimo match la Fcredil si era presentata con Neriotti, Fiore e Rossi influenzate e con Bovolo out per problemi alla schiena. La squadra riprenderà gli allenamenti domani, quando Bovolo sarà sottoposta ad approfondimenti per l’infortunio che la tiene ai box ormai da tre settimane. Obiettivo, presentarsi al cento per cento a Pescara l’8 gennaio, match da non fallire per la corsa salvezza. Intanto, le avversarie si rinforzano in vista della poule salvezza. Lecco e Costa Volpino, che Bologna ritroverà nella seconda parte di stagione, hanno acquistato la schiacciatrice argentina Candela Sol Salinas (23 anni) e l’opposta francese Aurelia Ebatombo (25). Bologna, salvo sorprese, non tornerà sul mercato, puntando sul gruppo attuale. La corsa salvezza rischia di complicarsi: a meno che Zappaterra e le sue ragazze non trovino le risorse per migliorare i dati d’attacco.