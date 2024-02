Volley A2 femminile, biglietti in prevendita per la Cbf Balducci

Via alla prevendita dei biglietti per il match tra Cbf Balducci e Cda Talmassons Fvg di domenica alle 17 al Banca Macerata Forum, seconda giornata pool promozione di A2 di volley femminile. Si possono acquistare i biglietti sul sito Vivaticket collegandosi al link hrvolley.vivaticket.i, o nei punti vendita Vivaticket. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può presentarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Domenica i i biglietti saranno in vendita al Banca Macerata Forum dalle 14.30 a inizio match. Prezzo unico a 10 euro; ridotto a 7 per under 18, over 70 e universitari, ingresso gratuito fino a 12 anni.