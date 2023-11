Volley A2 femminile. La leader Cbf Balducci attende Cremona

C’è da prepararsi per la seconda giornata di ritorno e a difendere il primo posto: non mancano di certo le motivazioni alla Cbf Balducci che alle 17 di domenica attende al Banca Macerata Forum l’arrivo della Cremona Ufficio Esperia, seconda forza dell’A2 di volley femminile. Ecco un altro impegno ricco di insidie per la formazione di Stefano Saja (foto) dopo quello di domenica scorsa superato sul campo di Montecchio e che ha visto le maceratesi conquistare tre punti pesantissimi contro una diretta concorrente di alta classifica come l’Ipag. Ora massima concentrazione per continuare la striscia positiva di nove vittorie consecutive.

