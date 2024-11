Volley A2 femminile. L’Omag-Mt cerca riscatto con Casalmaggiore

Torna in campo la Omag Mt San Giovanni, oggi alle 17 al PalaMarignano, per la settima giornata della regular season di serie A2. Il turno casalingo arriva dopo la prima sconfitta di questa stagione contro l’Orocash Picco Lecco, giunta domenica scorsa. La squadra guidata da coach Bellano e dal suo staff, oggi sfiderà il Volley Casalmaggiore. La compagine cremasca per ben 11 anni è stata una delle protagoniste indiscusse della serie A1, e si annuncia come un outsider pericolosa di questo girone A. Nel roster della squadra lombarda spicca il ritorno dell’esperta palleggiatrice Giulia Pincerato. Altro tassello importante è l’opposto colombiano Ivonne Daniela Montano Lucumi, attuale top scorer del campionato di A2 con 154 punti messi a referto, che nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Bartoccini Perugia. L’Omag-Mt invece, dopo 6 partite, è seconda in classifica con 15 punti, mentre il sestetto di Casalmaggiore si trova al settimo posto. Starting six classico perciò per l’Omag-Mt di coach Bellano con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi. Il presidente Stefano Manconi ribadisce: "La sconfitta sul campo di Lecco ha cancellato la dote che avevamo acquisito grazie al nostro successo a Macerata. La gara di oggi contro Casalmaggiore diventa, pertanto, importante, per blindare uno dei primi 4 posti in classifica che ci permetterebbero di accedere ai quarti di Coppa".

Luca Pizzagalli