Volley a2 femminile. Omag-Mt, primi allenamenti con Bellano

Archiviato il campionato di serie A2 di volley femminile, la Omag-Mt San Giovanni si è già tuffata in tre settimane di allenamenti sotto la guida del nuovo allenatore Massimo Bellano. Un periodo di lavoro per provare la squadra in vista della prossima stagione con allenamento e preparazione atletica generale. Non sono mancate all’appuntamento la maggior parte delle atlete della prossima Omag-Mt: vecchie conoscenze come Serena Ortolani, Alice Nardo, Sveva Parini, Claudia Consoli ed Arianna Meliffi, ma anche le nuove arrivate come Cecilia Nicolini, Giulia Polesello e Anita Bagnoli, entusiaste per la nuova avventura sportiva a San Giovanni in Marignano.

Assenti invece Sofia Valoppi e Anna Piovesan, poiché convocate da coach Marco Mencarelli per il primo raduno della stagione 2024 della Nazionale under 22 femminile. Per entrambe si profila la partecipazione ai campionati europei under 22 femminili che si terranno dal 1° al 7 luglio proprio in Italia, a Lecce e Copertino.

Luca Pizzagalli