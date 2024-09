Volley A2 femminile. Rudi: "Le ragazze sono arrivate in buone condizioni. La Cbf Balducci al via con tante buone sensazioni»

"Sono soddisfatto: le ragazze sono arrivate al raduno discretamente bene, hanno lavorato in estate seguendo le indicazioni dello staff e questo agevola il lavoro". Sono positive le sensazioni di Gabriele Rudi, preparatore atletico della Cbf Balducci, in vista del campionato di A2 di volley femminile. "Vedo un ambiente positivo in sala pesi, sono tutte propositive e stanno lavorando molto bene in una fase in cui i carichi sono importanti, specie nelle prime quattro settimane: questo è un aspetto fondamentale. In questa prima fase abbiamo prima eseguito dei test insieme con medici, fisioterapisti e nutrizionisti e tutti hanno confermato la bontà della situazione trovata alla ripresa".

La Cbf Balducci ha in Valerio Lionetti il nuovo coach. "Stiamo iniziando a conoscerci, c’è sinergia e ci stiamo trovando bene. Anche in palestra con il resto dello staff c’è un bel feeling, siamo in tanti e il lavoro è gestito con profitto". Le ragazze hanno anche lavorato sulla sabbia. "Vi abbiamo effettuate due sedute per gestire al meglio i carichi muscolari e tendinei e per prepararci al meglio verso i primi salti sul taraflex". C’è da gettare le basi per un campionato che sarà ricco di insidie e con tante realtà con le carte in regola per puntare in alto. " "Sarà una stagione impegnativa, oltre a noi ci sono molte squadre attrezzate: ci sarà da spingere parecchio – conclude Rudi – e non si potrà mai abbassare la guardia a livello fisico ma anche, naturalmente, tecnico e mentale. Siamo pronti alla sfida e sono contento di poter continuare a lavorare in questo ambiente, sereno e ottimale: è difficile trovare una struttura comoda e organizzata come a Macerata con la sala pesi nel palazzetto che ti permette di ottimizzare il lavoro con i tecnici tra campo e palestra".