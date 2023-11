Volley A2 femminile. Sfida d’alta classifica: la Cbf Balducci a casa della leader San Giovanni in Marignano

Sfida d’alta classifica a San Giovanni in Marignano dove la squadra di casa, in vetta assieme al Montecchio, riceve la Cbf Balducci Macerata, seconda forza dell’A2 di volley femminile. Le squadre sono divise da 3 punti e oggi alle 17 (diretta Volleyball TV e Studio 7 TV canale 78 Marche) si potrà assistere a una gara d’indubbio valore. Matteo Bertini, coach delle romagnole, dovrebbe affidare la regia ad Alice Turco, opposta Serena Ortolani. Al centro la coppia formata da Sveva Parini e Claudia Consoli, in banda Alice Nardo assieme a una compagna di reparto tra Giulia Saguatti e Carolina Pecorari. Il libero è Giorgia Caforio. In estate le squadre si sono affrontate, ma quei confronti non hanno alcun valore. "In quelle gare – dice Stefano Saja, coach delle maceratesi – la palla non pesa, eppoi eravamo in momenti differenti della preparazione. Noi dobbiamo pensare a mettere in pratica il nostro gioco e a proporre la migliore pallavolo possibile". Ed ecco l’opinione di Alice Nardo, schiacciatrice Omag-Mt San Giovanni in Marignano. "Penso che il nostro gioco e la connessione di squadra stiano migliorando partita dopo partita, quindi non vedo l’ora di vedere come affronteremo la gara, ho molta fiducia in noi". Oggi si valuteranno le condizioni di Federica Busolini, la centrale maceratese infortunatasi mercoledì. La gara sarà diretta da Fabrizio Giulietti (Perugia) e Simone Cavicchi (La Spezia). Nella Cbf Balducci giocano quattro ex: Alessia Bolzonetti, Asia Bonelli, Giulia Bresciani, Alessia Mazzon. Anche coach Saja ha allenato a San Giovanni in Marignano.