Volley A2. La Yuasa Battery continua a collezionare successi. I complimenti di Zorzi: "Cultura che viene da lontano»

Ricevere i complimenti con una lettera aperta daq parte di Andrea Zorzi, uomo immagine e di riferimento del volley e non solo non è banale. C’è anche questo kin una stagione da sogno come quella della M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina. "Grottazzolina appartiene a una regione a cui sono molto legato – recita così la lettera di Andrea Zorzi - le Marche. Per me le Marche significano amici carissimi come Roberto Masciarelli di Falconara, mio compagno in Nazionale negli anni ’90 e mio "fratellone". Rappresentano anche avversari temibilissimi, la storica Kutiba, sempre di Falconara, con la quale persi un set per 15 a 0. Le Marche mi hanno accompagnato negli ultimi due anni di carriera alla Lube di Macerata. In quegli anni, Grottazzolina era sempre rimasta sullo sfondo, sempre presente, ma in mezzo a realtà sportive più note. Poi, improvvisamente, Grottazzolina ha smesso di essere solo un bel suono. Per me è diventata un bar dove fare colazione al mattino ed essere riconosciuto dai presenti; sintomo di una cultura del volley che viene da lontano. È un palazzetto dove mi sono cambiato negli spogliatoi per recitare nello spettacolo "La leggenda del pallavolista volante". E per non farci mancare nulla, nello stesso palazzetto abbiamo fatto allenare gli atleti della squadra di A2 per parlare di "sport ad altissima reattività" agli imprenditori della zona". Insomma un rapporto che viene da lontano ed attualmente vive il primo posto solitario in serie A2 con la Yuasa Battery: "Siete riusciti anche a dare continuità nella discontinuità: l’attuale società è nuova. Ma non vi identificate solo per differenza, non vi siete fermati davanti a campanilismi o personalismi, avete creduto nella forza della nuova società inclusiva. Per me Grottazzolina adesso è una realtà fatta di esperienze e di persone con cui sto bene. Con voi si può parlare di classifica e legittimo desiderio di Superlega. Si può parlare del ruolo sociale dello sport nella società contemporanea e di tecniche e tattiche nel volley ai tempi dell’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo autentico è espletare in pieno la funzione sociale che lo sport deve avere. Qui si parla di sport nel senso più autentico del termine, e la crescita si misura esclusivamente in termini di aumento di iscritti e tesserati, allargando costantemente i propri confini anziché chiudersi in se stessi. Un super campionato in A2 e l’idea che i punti in classifica non esauriscono i vostri obiettivi. Vi auguro il meglio".

Roberto Cruciani