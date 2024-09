Volley A2 maschile. La Banca Macerata - Fisiomed Mc si presenta ai tifosi. Tittarelli: "Al via con un gruppo competitivo»

Oggi verso le 20 la squadra Banca Macerata - Fisiomed Mc si presenterà alla città in piazza della Libertà in occasione della festa di San Giuliano. Gianluca Tittarelli, presidente del club, invita la città in piazza. "È un piacere – dice – partecipare alla festa del patrono. Come ogni anno siamo presenti per salutare la città e mostrare al pubblico e ai tifosi la nuova squadra. "È stato costruito un gruppo interessante e competitivo per l’A2: il roster unisce diversi giovani dalle grandi potenzialità e giocatori esperti della categoria, un mix al quale si aggiungono poi conferme importanti, a partire dal tecnico Castellano e da alcuni dei protagonisti della promozione dello scorso torneo. Invito la città e i tifosi a stare in piazza e ad essere vicini alla squadra durante la stagione". La passata stagione è stata esaltante con la squadra che ha conquistato con pieno merito il salto di categoria. "Abbiamo riportato il nome di Macerata in A2 – conclude Tittarelli – e vogliamo mantenerlo in questa categoria. Si è aperta la campagna abbonamenti per assistere allo spettacolo del grande volley di Serie A al Banca Macerata Forum ed è possibile sottoscriverlo tramite liveticket e al palazzetto, tutte le informazioni sono presenti sul nostro sito www.pallavolomacerata.it".