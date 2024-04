Volley A2 maschile, la semifinale si apre con la vittoria della Yuasa che in rimonta batte la Consar. Il primo round a Grottazzolina: piegata Ravenna

Yuasa Battery

3

Consar Ravenna

1

Yuasa Battery Grottazzolina: Cubito, Vecchi, Lusetti, Canella 13, Mattei 6, Bruening 26, Ferraguti, Mitkov, Fedrizzi 9, Marchiani, Romiti (L2), Foresi, Marchisio, Cattaneo 11. All. Ortenzi

Consar Ravenna: Mengozzi 8, Chiella (L2), Bovolenta 22, Arasomwan, Bartolucci 7, Goi (L1), Mancini 1, Orioli 13, Raptis 12, Russo 2, Feri, Grottoli, Menichini, Falardeau, Benavidez. Al. Bonitta

Arbitro: Santoro – Colucci

Parziali: 18-25 (22’), 25-23 (30’), 25-21 (28’), 25-14 (24’)

GROTTAZZOLINA (Fermo)

Primo round di semifinale a Grottazolina che in rimonta piega una Consar Ravenna di alto livello, davanti ad una splendida cornice di pubblico. Inizia meglio Ravenna, che spinge benissimo dai nove metri, tiene soprattutto in difesa con Russo e Goi e questo porta un vantaggio di quattro punti a Ravenna che costringe Ortenzi al time out sul 10-14 per gli ospiti. Ancora Russo, stavolta dai nove metri, firma il 15-20 e il secondo time out per la Yuasa che è costretta a rincorrere contro un Ravenna a braccio sciolto e mente sgombra. A chiudere è Bovolenta dai nove metri ancora con un ace, il terzo di squadra, per chiudere 18-25.

Copione che si inverte in avvio di secondo set con il servizio di Grotta che spinge con insistenza e porta l’11-7 dopo l’ace di Mattei (il terzo per Grotta) e al time-out Bonitta. Set però che ha ancora molto da dire e Ravenna torna in corsa portando Grotta quasi ai vantaggi con la Yuasa che chiude 25-23 per il tocco a rete del muro ospite e la gara torna in parità.

Clima caldo al Pala Grotta in un terzo parziale in cui Grotta va subito avanti con un buon parziale e un servizio che sale di livello. Ravenna soffre il servizio con Bruening che non perdona in contrattacco per il 16-12. Ravenna non ci sta e aumenta il giro dei motori si avvicina con Orioli e Bovolenta ma è ancora Grotta ad allungare e chiudere 25-21.

Turno al servizio di Fedrizzi che spacca la gara con l’8-3 in avvio per Grotta. Il set non è mai in discussione con Ravenna che sembra soffrire fisicamente il tris di gare contro Prata e la Yuasa allunga con la spinta del servizio.