Volley A2. Vullo: "Banca Macerata Fisiomed sabato a Pineto per il primo test»

Sabato a Pineto la Volley Banca Macerata - Fisiomed Mc sosterrà alle 18 il primo test della stagione dopo poco più di tre settimane di preparazione. "Gli allenamenti – spiega il dg Italo Vullo – stanno procedendo bene, i ragazzi stanno lavorando sul muro e su alcune questioni tecniche". A Pineto ci sarà un allenamento congiunto con una pari categoria (A2). "Inizieremo a mettere in pratica – aggiunge – quanto si sta facendo in palestra, sabato non dovremo aspettarci la luna perché finora abbiamo insistito sulla parte atletica mentre di quella tecnica ci stiamo occupando da poco. Le prossime 2-3 settimane saranno importanti perché ci permetteranno di arrivare al via del campionato". Da poco tempo si stanno affrontando questioni tecniche. "Per questa ragione – spiega Vullo – è difficile avere indicazioni dettagliate considerando che da poco facciamo sei contro sei e che in alcune situazioni Andric lavora a parte per non forzare i tempi di recupero dopo l’intervento al ginocchio. Più tardi arriveranno certi automatismi, ora stiamo lavorando a blocchi e sui singoli fondamentali, tra un paio di settimane potremo parlare di gioco". Nel cartellone dei test non ci sono formazioni di SuperLega. "È stata una scelta precisa perché loro hanno iniziato a lavorare prima e non saremmo stati in condizioni performanti correndo il rischio di qualche infortunio perché i giocatori avrebbero spinto al massimo. Abbiamo stilato un programma per arrivare gradualmente in condizione in vista del campionato". Magari le formazioni du SuperLega avrebbero potuto fare emergere le difficoltà della formazione. "Preferisco che le difficoltà emergano con le pari categoria perché quei problemi sono veri a differenza di quelli evidenziati da chi è di categoria superiore ed è più forte".