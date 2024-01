Volley A3: al PalaSavena. Geetit, una missione impossibile. San Donà è una corazzata

Torna in campo la Geetit e lo fa nel posticipo serale, deciso per non incrociare la finale di Coppa Italia di SuperLega di scena all’Unipol Arena. Maletti e compagni saranno di scena alle 20,30 al PalaSavena alla disperata ricerca di punti salvezza.

Dopo il ko nello scontro diretto di Sarroch, i rossoblù sono scivolati al quartultimo posto solitario, in zona playout, con tre lunghezze da recuperare su Sarroch e Brugherio e, quel che è peggio, a due soli punti dal penultimo posto di Garlasco che significa retrocessione diretta.

Questa sera, al PalaSavena arriverà la seconda della classe San Donà e sulla carta non dovrebbe esserci storia: a meno che la Geetit non ripeta l’impresa del girone di andata, quando raccimolò un punto al tiebreak, dopo aver sfiorato la clamorosa vittoria esterna.

Da allora molto è cambiato: San Donà vola, Bologna è in una crisi che può essere rotta solo dalla seconda vittoria casalinga consecutiva, dopo quella soffertissima con Salsomaggiore di due settimane fa.

Coach Guarnieri dovrà rinunciare allo schiacciatore Sacripanti, ancora alle prese con terapie per un’infiammazione al ginocchio: spazio a Maletti e Baciocco in banda, con Listanskis opposto, Aprile e Giampietri al centro e Sitti al palleggio.

Cercasi punti e certezze: anche per questo mercoledì sera i rossoblù hanno disputato un’amichevole al PalaPanini di Modena contro Villadoro, formazione di serie B, gara vinta 3-1, in cui i rossoblù hanno mostrato passi avanti sul piano della chimica, perdendo un set 25-23 con diversi giovani in campo.

Urgono miglioramenti nella fase break e in battuta, fondamentali in cui i ragazzi di Guarnieri stanno faticando a trovare efficacia e continuità. Urgono soprattutto fame e lucidità per poter conquistare punti insperati per raddrizzare la barca: perché la stagione ha preso una pessima piega.

Le altre gare: Motta-Salsomaggiore 3-1, Mantova-Brugherio 3-2, Mirandola-Acqui Terme, Savigliano-Sarroch 1-3, Garlasco-Cus Cagliari.

La classifica: Mantova 43; San Donà di Piave 35; Savigliano 32; Cus Cagliari 30; Belluno e Motta 28; Acqui Terme 27; Sarroch 21; Brugherio 19; Geetit Bologna 15; Mirandola 14; Garlasco 13; Salsomaggiore 7.

Marcello Giordano