VOLLEY A3. Geetit: non bastano. Listanskis, Maletti e Sacripanti contro la capolista GEETIT BOLOGNA ha perso 3-0 contro GABBIANO MANTOVA, prima in classifica. Lo schiacciatore Maletti ha commentato la partita, sottolineando come sia stato difficile interrompere la striscia della capolista. Sabato prossimo Geetit Bologna affronterà Brugherio in una nuova gara interna.