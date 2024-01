Volley A3. Geetit, stop pesante . Un super Listanskis non basta per la rimonta

SARLUX SARROCH

3

GEETIT BOLOGNA

1

(25-23, 25-18, 25-27, 25-23)

SARLUX SARROCH: Fabroni 3, Ntotila 17, Leccis 8, Sideri 15, Fortes 11, Romoli 10, Mocci (L1); Giaffreda (L2), Curridori Ciupa 1, Beghelli 3. Non entrati: Agostini, Pisu. All. Giombini.

GEETIT BOLOGNA: Aprile 10, Giampietri 4, Sitti 2, Baciocco 12, Maletti 11, Listanskis 25, Brunetti (L1); Omaggi 3, Sacripanti 2, Ronchi, Minelli 2. Non entrati: Serenari (L2), Donati. All. Guarnieri.

Arbitri: Grossi e Salvati.

Ko pesante per la Geetit. A Sarroch sul campo della squadra sarda con cui condivideva il quartultimo posto in classifica, la squadra di coach Guarnieri cercava segnali di continuità dopo la vittoria sofferta in casa con il fanalino di coda Salsomaggiore. Ma dopo aver faticato a vincere con l’ultima della classe, Bologna torna dalla Sardegna con un pugno di mosche e tanti rimpianti. E pure con una sensazione: la salvezza sarà obiettivo sofferto fino alla fine, aspettando di capire se oggi Garlasco, penultima e prima delle squadre direttamente retrocesse in serie B, accorcerà la classifica. Intanto Bologna resta in zona playout, staccata da Sarroch, che vince in volata il primo set e domina il secondo.

La Geetit è abile a rientrare nel match, vincendo in volata con i muri vincenti di Maletti e Listanskis il terzo set e nel quarto, avanti 16-13, rovina tutto: un muro e un ace subito da Baciocco consentono a Sarroch di rifarsi sotto e alla fine sono dettagli e paura a fare la differenza: Bologna commette, 22 errori globali diretti, più quattro in ricezione e di fatto regala un set: Sarroch ringrazia, vince e scavalca Brugherio, aspettando i risultati di giornata. La Geetit non era guarita battendo Salso, la sofferenza continua.

Le altre gare: Pallavolo Motta-Stadium Mirandola 3-0. Oggi: Gamma Chimica Brugherio-Monge Gerbaudo Savigliano, Negrini Cte Acqui Terme-Moyashi Garlasco, Belluno Volley-Personal Time San Donà di Piave, Wimore Salsomaggiore Terme-Gabbiano Mantova. Riposa: Cus Cagliari.

La classifica: Gabbiano Mantova 38; Personal Time San Donà di Piave 35; Monge Gerbaudo Savigliano 31; Cus Cagliari 30; Negrini Cte Acqui Terme 26; Belluno Volley, Pallavolo Motta 25; Sarlux Sarroch 18; Gamma Chimica Brugherio 16; Geetit Bologna 15; Stadium Mirandola 14; Moyashi Garlasco 11; Wimore Salsomaggiore 7.

Marcello Giordano