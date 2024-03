Volley A3 maschile: batte Garlasco e vede il traguardo più vicino. La Geetit non fallisce. Salvezza a un passo

GEETIT BOLOGNA

3

GARLASCO

1

(25-21, 22-25, 25-16, 25-21)

GEETIT BOLOGNA: Aprile 7, Giampietri 7, Sitti 3, Baciocco 13, Maletti 14, Listanskis 23, Brunetti; Minelli, Ronchi, Sacripanti 3, Omaggi. Non entrati: Serenari. All. Guarnieri.

GARLASCO: Peslac 4, Cavalcanti, Martinez 21, Biasotto 2, Boscardini 9, Puliti 9, Calitri (L1); Tomassini 3, Pedroni, Vattovaz 1, Accorsi, Chadtchyn 6. All. Galiberti.

La terza occasione è quella buona: perdono Mirandola e Sarroch e questa volta la Geetit non perdona. Bologna batte 3-1 Garlasco nello scontro diretto e a una giornata dal termine del campionato di A3 maschile si porta in zona salvezza diretta. Missione vicina, ma non conclusa: bisognerà tenersi dietro Sarroch all’ultima giornata, con i sardi che giocheranno il derby con il Cus Cagliari, sperando in un ko di Sarlux o in una complessa impresa sul campo della capolista Mantova all’ultima giornata. In caso contrario c’è ancora una chance: perchè anche il quartultimo posto potrebbe significare salvezza diretta, in caso di vantaggio di 5 o più punti sulla terzultima. Ergo, in caso di ko della Geetit a Mantova e di vittoria di Sarroch, Bologna sarà salva se Garlasco e Mirandola non vinceranno rispettivamente con Brugherio e Salsomaggiore. Più che ai conti, coach Guarnieri preferisce pensare alla prestazione: "Finalmente siamo stati solidi: continui in cambio palla ed efficaci in battuta, tolto il secondo set che infatti abbiamo perso. Non potevamo sbagliare e abbiamo tirato fuori una prestazione convincente. Bel segno". Bel segnale anche il rientro tra i titolari dell’opposto lituano Listanskis, che stampa 23 punti con la bellezza di 5 muri vincente (il migliore nel fondamentale). Aprile suona la carica per il break del primo set, Maletti e Baciocco fanno lo stesso nel terzo e quarto set, mentre il lituano è c’è sempre e brilla per continuità. La Geetit torna alla vittoria, questa volta non sciupa: la salvezza è a un passo.

Le altre gare: Wimore Salsomaggiore-Monge Gerbaudo Savigliano 2-3, Negrini Cte Acqui Terme-Belluno 0-3, Gamma Chimica Brugherio-Sarlux Sarroch 3-0, Cus Cagliari-Stadium Mirandola 3-0, Personal Time San Donà -Gabbiano Mantova 0-3. Riposa: Senini Motta di Livenza.

La classifica: Gabbiano Mantova 58; Personal Time San Donà di Piave 47; Belluno Volley; Senini Motta di Livenza 43; Monge Gerbaudo Savigliano 41; Negrini Cte Acqui Terme, Cus Cagliari 36; Gamma Chimica Brugherio 32; Geetit Bologna 28; Sarlux Sarroch 27; Moyashi Garlasco 22; Stadium Mirandola 21; Wimore Salsomaggiore 15.

Marcello Giordano