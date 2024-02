Volley A3: ore 20,30 al PalaSavena arriva Belluno. I rossoblù cercano il poker dopo i succcessi su Savigliano, Mirandola e Cagliari. Geetit, coach Guarnieri suona la carica: "Testa alla salvezza, ce la giochiamo con tutti»

Calato il tris, la Geetit Bologna va a caccia del poker. "Comincia la salita, ma non possiamo fermarci adesso", taglia corto il tecnico rossoblù Francesco Guarnieri, che va dritto al punto alla vigilia della sfida con Belluno.

La Geetit scenderà in campo al PalaSavena alle 20,30 e benché sia in piena crescita, come testimoniano i successi su Savigliano, Mirandola e Cagliari e vada a punti da quattro partite consecutive, è ancora in zona playout.

Ma a un passo dalla salvezza diretta. Comincia il rush finale, la volata salvezza e il tecnico sceglie una metafora ciclistica per raccontare ciò che attende la sua Geetit a partire da questa quartultima giornata del campionato di A3 maschile di volley: si comincia con Belluno, poi sarà la volta della trasferta ad Acqui, prima dello scontro salvezza con Garlasco e della trasferta sul campo della capolista Mantova.

Il calendario è complicato, ma la ritrovata Geetit se la gioca con tutti: "Testa a Belluno, avversario tosto, ma sono convinto che battendo bene e con la fiducia mostrata nelle ultime giornate possiamo giocarcela. Dobbiamo e possiamo far punti con tutti".

Ne servono tre per continuare la scalata e la rincorsa alla salvezza, sperando in un passo falso di Brugherio a Cagliari che consentirebbe ai rossoblù di salire al quintultimo posto che vale la salvezza diretta e riassorbire Sarroch nella bagarre, dal momento che i sardi osserveranno il turno di riposo.

Rientrata domenica sera da Cagliari e osservato un giorno di riposo, la Geetit ha avuto un solo allenamento per preparare il match: ergo, difficilmente partiranno titolari Listanskis e Aprile, non al meglio per acciacchi a ginocchio e schiena, che saranno a disposizione pronti in caso di chiamata.

Serve un’altra impresa alla Geetit per coronare la rimonta salvezza.

Le altre gare: Garlasco-Savigliano, Mantova-Motta di Livenza, Cus Cagliari-Brugherio, Salsomaggiore-Acqui Terme, San Donà di Piave-Mirandola. Riposa: Sarroch.

La classifica: Mantova 52; San Donà di Piave 44; Belluno 39; Motta di Livenza 37; Cus Cagliari, Acqui Terme, Savigliano 33; Sarroch 27; Brugherio 26; Geetit Bologna 24; Garlasco 22; Mirandola 18; Salsomaggiore 8.