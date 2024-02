Volley A3. Soddisfatto coach Castellano: "Una bella prova della Banca Macerata»

"È stato impeccabile l’approccio alla gara, la squadra ha giocato due set e mezzo molto bene in battuta, a muro, nella fase break mentre abbiamo fatto un po’ di fatica in attacco". È la fotografia scattata da Maurizio Castellano, coach della Volley Banca Macerata, sulla vittoria (3-0) contro Sabaudia che cancella due sconfitte di fila e permette alla squadra di consolidare la vetta salendo a quota 47. Si è rivisto un Casaro in buone condizioni a testimonianza che il giocatore ha superato i problemi fisici. "È rilevante il suo recupero, parliamo – dice il coach – di un giocatore molto importante come tutti gli opposti, di un pallavolista che non si lamenta mai e lavora sodo. Mi complimento con tutti i giocatori per la bella prova". La buona prestazione è anche frutto di una squadra che ha potuto allenarsi al completo dopo avere superato i problemi fisici accusati da qualche giocatore. "Quando non puoi allenarti al completo – commenta Castellano – non è possibile esprimersi a certi livelli e vengono a mancare gli automatismi". La Volley Banca Macerata è in testa al girone. "Una posizione meritata per quanto fatto a inizio stagione". Sabaudia è incappata nella prima sconfitta del 2024 al Banca Macerata Forum. "È un aspetto da tenere presente così come la determinazione della squadra che ha sempre continuato a spingere".