Volley a3. Una Geetit spuntata cade di nuovo in casa. Sacripanti non basta

Geetit Bologna

1

Savigliano

3

(14-25, 21-25, 25-23, 22-25) GEETIT BOLOGNA: Giampietri 9, Sitti 4, Baciocco 12, Sacripanti 15, Faccani 2, Listanskis 14, Brunetti (L1); Donati 1, Ronchi, Minelli. Non entrati: Faggiano, Serenari, Callegati (L2). All. Marzola.

MONGE GERBAUDO: Rainero 6, Galaverna 17, Rossato 27, Dutto 6, Pistolesi 3, Can De Kamp 7, Gallo (L1); Calcagno, Carlevaris, Rabbia (L2), Brugiafreddo 4, Turkaj. Non entrato: Quaranta. All. Simeon.

SAN LAZZARO (Bologna)

Prima che al quarto posto e a una stagione al vertice, la Geetit Bologna è chiamata a pensare alla salvezza e ai playoff di rincorsa: almeno aspettando i recuperi degli infortunati Maletti, Aprile e pure Omaggi, assente last minute dello scontro diretto con Saviglianoi. Questo racconta lo scontro diretto perso per 3-1 in casa, con Marzola costretto a schierare al centro il giovane Faccani (classe 2003 della serie C di Pallavolo Bologna): i piemontesi vincono meritatamente e conquistano il quarto posto, con Bologna che scivola all’ottavo, superata anche da Motta e Belluno. Questo racconta soprattutto un inizio di stagione fatto di 2 sole vittorie in 6 giornate, condito dal secondo ko casalingo in tre giornate.

E questa volta la rimonta riuscita con Sarroch non arriva e non arriva neppure il tie break con il punto in classifica, con la Geetit che toppa l’approccio e fatica a leggere e adattarsi agli avversari, che dominano i primi due set: non è la prima volta, anche se l’assenza di due centrali non è un alibi, ma un problema reale. Bologna entra in gara solo nel terzo, nel quarto conduce fino al punto a punto finale, quando gli errori di Baciocco, Listanskis e Sacripanti offrono a Savigliano l’occasione. Bologna spreca, Savigliano no e con il turno al servizio di Rossato chiude i giochi. E’ crisi. Non irreversibile, ma è crisi.