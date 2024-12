Volley Addio a Bagnoli, allenatore dei record

Modena, 28 dicembre 2024 – Una perdita devastante e improvvisa per il mondo del volley, che ne aveva perso le tracce da qualche tempo. È scomparso ieri (a darne l’annuncio con alcuni messaggi la Fipav di Verona) Daniele Bagnoli, allenatore di pallavolo tra i più vincenti a livello internazionale e il più vincente in Italia, 8 scudetti come il leggendario professor Franco Anderlini. Nato a Mantova nel 1953, Bagnoli si era fatto conoscere giovanissimo proprio come tecnico nel volley mantovano, una parentesi al Virgilio, un breve passaggio con le Nazionali giovanili azzurre e poi la stagione di lancio con Reggio Emilia nel 1992-1993, promozione in serie A1 che lo fece notare dal grande volley e in modo particolare da Giovanni Vandelli, patron della Daytona Modena appena subentrato al timone della Panini: Bagnoli si presentò vincendo subito una Coppa Italia e poi lo scudetto nella stagione 1994-95, completando l’en plein con la Coppa Campioni nella stagione successiva.

Dopo la doppietta campionato e Coppa Campioni 1996-97 e un brutto incidente stradale, il passaggio alla Sisley Treviso è l’inizio di un ciclo senza eguali: 6 scudetti, 3 Champions League e 2 Coppe Cev solo per citare alcuni risultati tra 1998 e 2007 con la franchigia dei Benetton con un’altra breve parentesi a Modena, prima di un esilio dorato a Mosca, con la Dinamo riportata alla vittoria del campionato. L’esperienza gli frutta la panchina della Russia come ct, ma lì le cose cominciano ad andare peggio. Il Mondiale 2010 è una delusione. Il canto del cigno di nuovo a Modena, nel 2011, fermandosi a pochi punti dalla finale scudetto. Le ultime esperienze tra Cisterna e Vibo, poi un declino fisico dal quale il recordman di scudetti non si è più ripreso, andandosene ieri sera a 71 anni nella sua Mantova.

Il cordoglio di Modena Volley: "Apprendiamo con profonda tristezza la scomparsa di Daniele Bagnoli, allenatore e persona straordinaria, venuto a mancare dopo lunga malattia. Bagnoli è stato uno dei grandissimi artefici delle vittorie di Modena in Italia e in Europa. Con i gialli il tecnico ha vinto 2 Coppe dei Campioni, 2 Scudetti, 3 Coppe Italia, 1 Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea e ha dato vita a una Modena che nessuno mai dimenticherà. Daniele é stato uno dei più grandi simboli del volley italiano nel mondo. Era di poche parole Bagnoli e oggi ci piace ricordarlo dicendogli che é stato, é e sarà parte della storia di Modena. Tutta Modena Volley si stringe alla famiglia e a chi gli voleva bene. Fai buon viaggio Coach, noi e tutti i giocatori che hai reso campioni non ti dimenticheremo. Mai".