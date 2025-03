Volley. Alla Pietro Pezzi il derby con l’Atlas. Resta a meno 3 dalla capolista

Il maltempo, ma soprattutto l’allerta rossa della scorsa settimana, hanno funestato anche i campionati di serie B e quelli regionali di volley. Nel girone F di serie B2 femminile è scesa in campo soltanto la My Mech Cervia, caduta 1-3 (28-26, 18-25, 23-25, 20-25) in casa per mano delle bolognesi del Progresso Ecotermologic, sesta squadra della classifica generale guidata dalle modenesi dello ZeroSystem con 50 punti. Cervia che resta così ottava con 23 punti.

Decima invece Massa Lombarda che ha visto rinviata a data da destinarsi la gara casalinga al PalaMelandri contro le modenesi dell’Hydroplants Soliera, quinte in graduatoria. Nel girone B di serie C maschile Orbite Ravenna-Volley Cesenatico rinviata al 25 marzo. Posticipata anche Idea Volley Bologna-Viserba.

Si è giocato, invece, il derby a San Pietro in Vincoli tra Conad San Zaccaria Atlas e Pietro Pezzi conclusosi 1-3 (25-19, 21-25, 22-25, 18-25) con la Pietro Pezzi ancora seconda a –3 dalla capolista bolognese Paolo Poggi. L’Atlas parte bene nel primo set (13-8), sfruttando gli errori della Pietro Pezzi, che non trova soluzioni per rientrare e cede 25-19. Nel secondo, i giallorossi scappano (4-10), ma l’Atlas rimonta fino al 21-20. Finale combattuto e set agli ospiti. Nel terzo la Pietro Pezzi accelera (8-14) e, stavolta, non cala nel finale, chiudendo 22-25. Dominio totale nell’ultimo parziale per il 3-1. Sabato sfiderà l’Emmeci Forlimpopoli, quinto in classifica e in lotta playoff.

Al terzo posto sempre i giovani della Consar Ravenna, capaci di vincere 3-1 (26-24, 25-23, 22-25, 25-19) a Forlimpopoli contro l’Emmeci Rainbow.

Serie C femminile: nel girone C (19ª giornata) rinviate Ravenna-Riviera Rimini e Fulgur Mixer Bagnacavallo-Fenix Faenza. Si è giocato, invece, il derby di Russi con le padrone di casa che si sono imposte 3-0 (25-15, 25-17, 25-14) sulla Vamb Ravenna, sempre ultima con 3 punti all’attivo mentre il Russi è salito a 24 punti, al nono posto davanti alla Liverani Involley Lugo, battuta 3-0 (25-21, 25-21, 25-17) a Forlì dalla Claus.

Non sono scese in campo le due ravennati protagoniste del girone C di serie D maschile. Infatti sia le gare di Pietro Pezzi Next Gen e Consar sono state rinviate: la prima avrebbe giocato a Bologna contro L’Yz Volley – fanalino di coda del campionato con 2 punti – mentre la seconda avrebbe dovuto ospitare l’Anderlini Modena, ottava nel torneo. Nel girone E della serie D femminile sono state rinviate Mosaico-Bcc (al 27 marzo) e Fusignano-Cattolica (a data da destinarsi) mentre ha sprecato una grande occasione la Fenix Faenza, battuta nettamente 3-0 (25-21, 25-15, 25-11) a San Marino, sprecando così l’occasione di avvicinare la capolista Ke Kar, fermata in casa 2-3 dalla Figurella. Infine, Bellaria-Alfonsine 3-1 (26-28, 25-16, 25-18, 25-15).

Ugo Bentivogli