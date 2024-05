Volley, amarcord della serie A. Rimpatriata dei Vigili del fuoco. Tutti da "Adò» con il prof. Borzoni

Ancora tutti insieme, 49 anni dopo, per festeggiare il compleanno di chi gli permise di vivere un sogno. I "Vigili del Fuoco Adamo Grassi", la squadra di pallavolo che nel 1975 portò la città di Massa fra le grandi d’Italia grazie a una storica promozione in Serie A, non si sono mai persi e, come accade da ormai qualche anno, si riuniscono con l’obiettivo di celebrare i compleanni del loro mitico allenatore e professore di educazione fisica Giuseppe Borzoni, che quest’anno spegnerà le sue prime 90 candeline. A dare l’appuntamento per mercoledì 5 giugno alla pizzeria da Adò, di via Bagaglione, Maurizio Togni – una delle riserve, che dopo alcuni problemi di salute ha iniziato ad organizzare una "rimpatriata" annuale attraverso la quale ricordare con gioia quelle gloriose stagioni – e l’ex olimpionico Luigi Benedetti, uno degli allievi di Borzoni, allenatore anche della locale squadra di atletica.

"In quel periodo – racconta Togni – la pallavolo a Massa era molto in voga e veniva seguita quasi più del calcio. Alla palestra del Toniolo, dove giocavamo, tutti stavano in piedi e c’era sempre il tutto esaurito". Con dodici ragazzi, tutti di Massa, il professor Borzoni partì dalle palestre delle scuole e riuscì a condurre in soli sei anni il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco Adamo Grassi dalla Serie D alla massima serie al termine della stagione 1975-1976, raggiungendo anche le fasi finali di Coppa Italia e portando ancora più entusiasmo in città: "Io iniziai a giocare a pallavolo per caso – aggiunge l’ex schiacciatore –, perché il dottore mi consigliò di fare una qualche attività fisica. Ebbi la fortuna di far parte di quei dodici, con cui partecipai alle finali di Coppa Italia a Teramo e a delle amichevoli contro una squadra molto forte di quella che allora si chiamava Cecoslovacchia, una a Massa e una in casa loro".

Tanti gli aneddoti, che da tradizione ogni giocatore dovrà raccontare alla cena, dovre ci saranno il coach e alcuni degli eroi della squadra: "Io ricordo di quella volta che feci esplodere un pallone con una schiacciata durante un riscaldamento senza farmi male, ma ognuno di noi conserva una memoria diversa di quel periodo e del professor Borzoni. La cosa più importante è che negli anni non ci siamo mai persi di vista. C’è chi è diventato medico – conclude Togni – chi ingegnere, chi avvocato, ma nonostante il tempo siamo sempre rimasti tutti uniti sia come squadra che con la juniores del capitano Paolo Giusti".

Questi i nomi dei 12 protagonisti della storica promozione: Pier Luigi Bellé, Maurizio Togni, i fratelli Massimo e Roberto Berti, i fratelli Mario e Riccardo Roni, Massimo Teani, Fabrizio Zampolini, Gianfranco Giusti, Alfredo Jacopini, Colombani, Baldiati. Per partecipare alla cena, chiamare la pizzeria da Adò al numero 0585 41315 per prenotarsi. Disponibilità fino ad esaurimento posti (massimo 100 persone).

Alessandro Salvetti