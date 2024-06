Volley, Ambra Cavallini: parla Ambra Donati. Parola di capitano: "Orgoglio e sacrifici»

Capitano di nome e di fatto. Ambra Donati è la giocatrice simbolo dell’Ambra Cavallini Pontedera e il suo nome coincide con quello del “main sponsor”. Un legame perfetto, speciale ed è lei la primacl conferma ufficiale della rosa per la prossima stagione. Da sempre schiacciatrice nella società bianco-celeste, da anni indossa con orgoglio e responsabilità la fascia da capitano. "Per me è un onore essere il capitano nella mia città – dice l’atleta nata e cresciuta sportivamente a Pontedera ad eccezione di una breve parentesi a San Miniato – per me Pontedera vuol dire casa. Pratico pallavolo da quando ero piccola e tutta la mia carriera futura sarà sempre e solo qui finché non sarò costretta a appendere le ginocchiere al chiodo. Ma fino ad allora onorerò la casacca che indosso rappresentando con orgoglio la mia città".

Figlia del presidente del club sportivo Fabio Donati insieme provano a non parlare di pallavolo fuori dalla palestra "ma inevitabilmente succede. Fortunatamente è un confronto costruttivo e stimolante". Atleta precoce, classe 1997, Ambra a 14 anni era già in serie C nel club pontederese diventandone la giocatrice più rappresentativa. Quattro allenamenti alla settimana più le partite e trasferte nei weekend, Ambra si divide tra il lavoro di impiegata e la pallavolo. "Tempo libero pochissimo, ma va bene così, è tutto mosso dalla passione non riesco a immaginarmi lontana dalla palestra, dallo spogliatoio".

Con il suo moto è "tutto si può fare" è lei la leader che si è fatta carico di tanti palloni scottanti; punti pesanti che hanno permesso di vincere dei match fondamentali per centrare la salvezza della sua squadra confermata, per il secondo anno consecutivo nel campionato di B1. "L’obiettivo per la prossima stagione è non porsi limiti, fare ancora meglio e centrare la salvezza con maggiore anticipo e perché no toglierci qualche bella soddisfazione dimostrando tutto il nostro valore".