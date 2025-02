Volley B, Cazzago battuto 3-0. Commozione, lacrime e silenzio. L’Hokkaido omaggia Velabri

L’Hokkaido inizia il ritorno battendo Cazzago 3-0 (25-23, 25-22, 33-31) e riprendendosi il secondo posto solitario. Non ci sono sorrisi, però, solo occhi gonfi e tanta emozione. Perché il ritorno in campo dopo la sosta coincide con la prima gara senza la presidente Elisabetta Velabri, venuta a mancare giovedì sera a causa di un malore.

Niente musica, niente show come d’abitudine. C’è il minuto di silenzio e un ricordo toccante della dirigente da parte dello speaker, prima del fischio d’inizio: da pelle d’oca anche perchè in tribuna si presenta il marito di Elisabetta Velabri, Sandro, con la figlia Eleonora e un gruppo di amiche e amici, che hanno voluto rendere onore alla passione della dirigente che non c’è più e ai suoi ragazzi.

Ragazzi ancora una volta da applausi e capaci di tornare alla vittoria dopo due ko consecutivi che sono costati il primato nelle ultime curve del girone di andata. Applausi, abbracci e alla fine vittoria con dedica: "A Elisabetta". Domani, l’ultimo saluto alla presidente, con camera ardente in Certosa dalle 14.15 alle 15.15.

Marcello Giordano