Volley b femminile. San Marino la spunta. Cadono Bellaria e la Prime Cleaning

Vittoria per San Marino e sconfitte per Riccione e Bellaria nell’ultimo turno di B1 maschile. La Promopharma vince 3-1 il match di Serravalle con la Battistelli Vallefoglia, dominando il primo set 25-17 e combattendo fino all’ultimo punto negli altri tre (25-23, 22-25, 26-24). Per San Marino benissimo Bernacchini (26) e Frascio (17), con la squadra che si riprende dunque dopo tre sconfitte consecutive e veleggia in una discreta posizione di classifica. Niente da fare, invece, per la Romagna Banca Bellaria, che nulla può in casa con l’Umbria Academy Assisi e resta in fondo alla classifica senza punti guadagnati. Lo 0-3 vede battaglia solo nel secondo set: 15-25, 24-26, 12-25. Cade a Loreto dopo un ottimo inizio, la Prime Cleaning Riccione, con le padrone di casa a imporsi 3-1: 23-25, 26-24, 25-18, 25-23.