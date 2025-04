Volley b. La BiautoJumboffice vince in scioltezza

Inzani Parma

0

BiautoJumboffice

3

INZANI PARMA: Belli, Laudieri, Lottero, Bussolari, Montali, Sarubbi, Serafini, Monica, Zantelli, Arena L.. All. Malagoli.

BIAUTOJUMBOFFICE SESTESE: Giampietri, Catalano, Della Volpe, Bruni, Marchi, Pavesi, Giacomelli, Carminati L. All. Marchi.

Arbitri: Bosio e Ricchi.

Parziali: 18-25, 24-26, 17-25.

Tutto facile per la BiautoJumboffice Sestese che, ad eccezione della seconda frazione, domina la gara contro Parma, ultimo nella classifica del girone D di Serie B. Con una difesa particolarmente organizzata, attacchi mirati e grande determinazione, i sestesi, pur con qualche assenza, costringono, quindi, alla resa i parmensi che, come detto, solamente nel secondo set danno un pò di filo da torcere ai rivali (24-26). Con questa affermazione, la squadra di Sesto Fiorentino consolida la quarta posizione, in attesa di misurarsi, fra le mura amiche, contro lo storico club del Sassuolo, terza forza del torneo cadetto, guidato in panchina da Francesco ’Pupo’ Dall’Olio.

Ma. Fi.