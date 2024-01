Volley B maschile

modena volley

1

villa d’oro

3

(34/36 25/19 19/25 22/25)

MODENA VOLLEY: Pietribiasi 4, Brondolo 26, Menabue 2, Rascato 11, Barbanti 1, Malavasi 16, Bini (L1), Schianchi 6, Azaz El Saydi, Melato, Castagneri 4, n.e. Comparoni, Akrabia, Carta (L2); all.: Asta.

NATIONAL VILLA D’ORO: Ghelfi 4, Bellei 12, Maggi 12, Andreoli 24, Mocelli 3, Ferrari 3, Plessi (L1), Dombrovski 11, Canossa 10, Benincasa 1, Martinelli, n.e. Leonelli (L2), Rossi, Zampaligre; all.: Barozzi.

Arbitri: Nassiz Eleonora - Scapinello. NOTE: Durata set 44’ 23’ 34’ 28’ per un totale di 129’; Modena 70 su 100 (B.S. 14, Vinc. 4, Muri 9, E.P. 11), National 80 su 105 (B.S. 14, Vinc. 1, Muri 12, E.P. 16).

Un bel derby cittadino (foto), che va alla National Villa d’Oro dopo più di due ore, chiude il girone d’andata nel girone D di B maschile: la vittoria però non serve ai rossoneri di Barozzi, visto che sabato la capolista Kerakoll Sassuolo si è sbarazzata in poco più di una ora del Volley Veneto Benacus, battuto a domicilio 3-0, mantenendo così la leadership della classifica, e la conseguente qualificazione alla Coppa Italia. Ora i grigiorossi di Pupo Dall’Olio disputeranno un girone all’italiana contro i marchigiani del Sabini Castelferretti, in casa, ed i toscani del Comcavi Tuscania in trasferta: la prima classificata del girone si qualificherà per la Final Four del 27/30 marzo, ma anche la seconda ha una possibilità di ripescaggio, visto che sarà la migliore tra le tre seconde a venire ripescata. Niente Coppa Italia per la Zerosystem S.Damaso, sconfitta 2-3 a Cerea dal forte Isuzu, superata in classifica dall’Alseno, che si è sbarazzato del Viadana 3-1. Nelle altre gare, bel successo interno della Malagoli Tensped Spezzanese in B maschile, e del Volley Modena in B1 femminile su Pavia: in B2, l’Hidroplants Soliera 150 passa a Mirandola su campo della Drago Stadium, mentre la Moma Anderlini torna a vincere.

Riccardo Cavazzoni