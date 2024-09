Volley B maschile: alle 19 il test contro il Rubicone. Hokkaido, Guarnieri perde pezzi. Ronchi e Ricci Maccarini vanno ko

Primi contrattempi in casa Hokkaido. Nella marcia di avvicinamento al campionato di serie B maschile di volley che scatterà il 12 ottobre, coach Guarnieri perde lo schiacciatore Fabio Ronchi e l’opposto Ricci Maccarini, ovvero capitano e opposto titolare dei rossoblù. I due saranno valutati all’inizio della prossima settimana per capire la portata dei problemi fisici e gli eventuali tempi di recupero. Entrambi hanno infatti saltato l’amichevole disputata in settimana contro i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia di mercoledì sera e salteranno quasi certamente l’amichevole con il Rubicone in programma questa era alle 19 al PalaOwens di Calderino. Apprensione in casa rossoblù.

Sul campo, però, coach Guarnieri raccoglie i primi segnali incoraggianti. Bologna aveva vinto la prima amichevole stagionale in casa di Modena, pari categoria, per 3-2. Saltato il ritorno con i modenesi a causa del maltempo della scorsa settimana, mercoledì è stato il turno della trasferta in casa reggiana, terminata 2-2 (25-19, 21-25, 19-25, 25-20), con Bologna che vince il primo set, perde i successivi due e impatta. Buone risposte dagli schiacciatori Bernardis (10 punti) e Dalfiume (15): continua però la sofferenza in ricezione, con i 5 ace subiti non solo il bottino offensivo. Soprattutto Bologna se la gioca ad armi pari senza due titolari contro una formazione neo promossa in serie B. Secondo segnale dopo la vittoria con Modena: Bologna potrà giocarsela, nel girone C del campionato di serie B, dopo la rivoluzione estiva che ha visto la promozione in prima squadra di tanti talenti del settore giovanile, con un roster composto per dieci quattordicesimi di elementi bolognesi nati dal 2004 in poi. Sperando in buone notizie dall’infermeria, i rossoblù crescono.

