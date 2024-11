Volley B maschile: alle 21 al PalaSavena i rossoblù cercano di mantenere la vetta della classifica. L’Hokkaido vuole mettere la sesta. Guarnieri: "Modena è forte a muro»

Infilata la quinta vittoria consecutiva, la Hokkaido ora punta a non fermarsi. Tenersi stretta la vetta della classifica e passare da sorpresa ad aspirante big per la lotta playoff: è questo l’obiettivo ancora non dichiarato del gruppo rossoblù, atteso da un nuovo esame e dal primo turno infrasettimanale.

Alle 21, al PalaSavena, arriva Modena, formazione che i ragazzi di coach Guarnieri hanno affrontato e sconfitto due volte in pre season. Modena è la squadra più giovane del campionato, seguita da Bologna.

"I nostri avversari sono una squadra giovane con delle caratteristiche fisiche di livello molto alto, ma come capita spesso nelle squadre inesperte alternano picchi di gioco molto alti ad altri altrettanto bassi".

La continuità è stata il punto di forza della Hokkaido fin qui, che in capitan Ronchi, nello schiacciatore Bernardis e nell’opposto Ricci Maccarini ha avuto attaccanti da doppia cifra di media a partita. Continuità sarà la parola d’ordine per non consentire a Modena di far valere fisicità e talento di prospetti da serie A. Ma Bologna è cresciuta soprattutto a muro, in battuta e nella varietà di gioco.

Ed è in questi aspetti che coach Guarnieri si attende ulteriori passi avanti.

"A differenza delle partite che abbiamo affrontato finora sarà più difficile mettere giù la palla visto che hanno un muro molto composto, noi dobbiamo essere bravi a sfruttare il servizio a nostro vantaggio, variare il gioco in attacco e limitare i loro punti di riferimento che sono lo schiacciatore Garello e il centrale Grue".

Tre punti potrebbero significare primato solitario, qualora Montichiari dovesse perdere terreno sul campo della Kema Asola Remedello, formazione che ha vissuto di alti e bassi fin qui e si ritrova al quintultimo posto, ma che in estate era tra le pretendenti alla parte alta della classifica, ruolo scippato dalla giovane e talentuosa Hokkaido, che può puntare ora al definitivo salto di qualità.

Le altre gare: Mgr Grassobbio-Radici Products Cazzago 1-3, Zotup Scanzorosciate-Imecon Crema 3-1, Volley Veneto Benacus-Arredopark Dual Caselle Verona, Cremonese-Canottieri Ongina, Stadium Mirandola-Univolley Carpi, Kema Asola Remedello-Ferramenta Astori Montichiari. Riposa: Transports Villadoro.

La classifica: Hokkaido Bologna, Montichiari, Scanzorosciate 15; Mirandola 13; Villadoro 12; Benacus, Ongina 10; Modena Volley, Cazzago 8; Cremonese 7; Remedello, Grassobbio 6; Caselle 4; Crema 2; Carpi 1.