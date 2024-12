Volley B maschile, l’obiettivo è allontanarsi dalla zona calda. Occasione Querzoli

A caccia di Titani. Metabolizzate le tre sberle rimediate dalla Sab Group Rubicone degli ex Bonatesta e Mascetti, la Querzoli morde il freno per rifarsi oggi (ore 18), tra le mura alleate del Ginnasio sportivo, contro la Promopharma San Marino.

Coach Gabriel Kunda ha tutti gli effettivi a disposizione e chiede ai suoi un pronto riscatto per mollare gli ormeggi e salpare alla volta di mari più tranquilli, conscio che 2 punti di vantaggio sulla palude della zona rossa sono un tesoretto che non consente di dormire sonni beati.

Dal canto suo la Promopharma, reduce da due inciampi consecutivi, l’ultimo dei quali al ‘PalaCasadei’ contro Assisi, medita un colpo corsaro che manca da un mesetto (1-3 a Falconara Marittima contro il Volley Game) per uscire dall’ingorgo di quota 11, condivisa proprio con Forlì, Real Bottega Vallefoglia e Montorio al Vomano. Tutti abili e arruolati in casa sammarinese, con la sola eccezione di Lorenzio Benvenuti, ex di turno al pari di coach Marco Ricci.

Marco Lombardi