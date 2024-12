Volley B maschile. Npsg ce la mette tutta. Ma va ko a Camaiore

Camaiore

3

Npsg

1

(25-18; 25-21; 22-25; 32-30)

CAMAIORE: Marini 8, Poli, Rau 11, Paoletti 27, Giovannetti 2, Salvadori 10, Dal Pino, Mellano 16, libero De Muro. All. Francesconi.

NPSG TRADING LOGISTIC: Perassolo 19, Moretti 3, Bettucchi 10, Cai 4, Ferraguti 27, Kolev 1, Materno, Moscarella, Zoratti 12, libero Briata. All. Parisi L.

Arbitri: Natalini e Totò

CAMAIORE – Niente da fare per la Npsg Trading Logistic che è tornata dal turno infrasettimanale in trasferta contro il Camaiore dell’ex De Muro con una sconfitta. "Siamo riusciti a vincere un set – commenta coach Parisi – e portarne un altro ai vantaggi con grinta e voglia. Peccato che la determinazione e il ’carattere’ tolgono spesso lucidità al gioco e alle scelte. Contro una squadra come Camaiore, ben organizzata, con buoni giocatori e qualche individualità di altissimo livello, serve rimanere lucidi su ogni pallone., Innervosirsi per degli errori dei propri compagni o dell’arbitro, non accettare che gli avversari giochino delle buone azioni, toglie solo energie e porta ad essere meno precisi e meno utili alla squadra. Sotto molti aspetti abbiamo giocato una partita di alto livello, purtroppo, in alcuni e decisivi momenti dei set siamo stati imprecisi e poco attenti. Questo ci ha portato a commettere molti errori gratuiti".

Risultati: Volley Modena- Jumboffice Fi 2-3, Arno Pi-Firenze Volley 3-0, Ama S. Martino-Volley Parma 3-1. Santa Croce Pisa-Grosseto 3-1, Lupi Pontedera-Cecina 3-2, Sassuolo-Vvf Reggio 3-0. Riposa: Cus Genova.

Classifica: Jumboffice Firenze 28, Lupi Santa Croce, Sassuolo 26, Ama San Martino 25, Camaiore 23, Nspg Trading Logistic e Grosseto 19, Cus Genova 18, Arno Pisa e Modena 15, Cecina 12, Vvf Reggio 10, Pontedera 8, Firenze 6, Parma 2.

Ilaria Gallione