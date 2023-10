Volley B maschile. Peccato Querzoli, altra trasferta amara

Nuova battuta d’arresto in terra marchigiana per la Querzoli che, dopo Loreto, esce a mani vuote anche da San Severino. Forlì lotta e strappa un set, ma cede 3-1 (25-16, 25-22, 17-25, 25-21) alla Sios Novavetro, trascinata da un Morelli inarrestabile (top scorer con 24 punti e 2 block).

Gas a martello per i settempedani, che mettono subito in chiaro le loro intenzioni: 4-1 e 7-3. Forlì stenta a carburare, poi prende coraggio e si porta a un’incollatura (12-11), con una magia no-look di seconda firmata Mariella. Un fallo di posizione e un muro-in di Molinari rilanciano, però, le quotazioni della Sios, che strappa: 17-11 e 21-13. Chiude l’oppostone ex Itas Diatec Trentino.

Meglio la Querzoli in avvio del secondo set. Balducci sfrutta la slash e alza le barricate: 1-4. Ma San Severino ricuce con un primo tempo imperioso di Molinari. Forlì è ostinata e si riporta in vantaggio (11-13 e 16-19), salvo poi incassare il ritorno dei marchigiani, che la ribaltano (23-22) e la spuntano di corto muso con un ace di Paolucci. Nel terzo atto il goccia a goccia si spezza a quota 10. Un primo tempo della ‘piovra’ Andrea Pirini dà l’abbrivio alla fuga Querzoli: 11-13. Bonatesta pianta un albero dai 9 metri e Forlì taglia la corda: 14-20. Kunda jr pettina il muro e fissa il 17-25.

I marchigiani non ci stanno e nel quarto set ripartono di gran lena: 4-1 e 9-6. La Querzoli acciuffa la parità, a 12, ma quando sale in cattedra Morelli sono dolori: 17-14 e 21-18. Petrocchi sbarra la strada a Nik Kunda, poi il diavolo Morelli decide che può bastare così: 25-21.

Tabellino Querzoli: Bonatesta 14, Camerani 12, Fabbri ne, Balducci 2, Del Grosso ne, N. Kunda 12, A. Pirini 9, Soglia, Rondoni ne, Mariella 8, Berti (L1), Pusceddu (L2). All.: G. Kunda.

m. lo.