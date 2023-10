Volley b maschile. Querzoli, al Ginnasio arriva San Marino: vietato sbagliare

Etichettarlo come uno scontro diretto per la salvezza, alla 4ª giornata, potrebbe apparire prematuro, ma nemmeno troppo se si considera che su un lotto di 13 squadre partecipanti al campionato 4 sono quelle destinate a retrocedere. Fatto sta che Querzoli Forlì-PromoPharma San Marino, in campo oggi (ore 18) al Ginnasio sportivo, ha tutti i crismi del match da non sbagliare. Innanzitutto perché le due compagini arrancano al penultimo posto in classifica, in coabitazione con la Sab Group Rubicone, a quota 2: dietro, staccata di una lunghezza, c’è solo la formazione Under 19 della Cucine Lube Civitanova.

Va da sé, quindi, che un eventuale passo falso potrebbe significare toccare il fondo. E poi entrambe cercano risposte: Forlì per dimostrare che il secondo ko sul suolo marchigiano è stato metabolizzato; San Marino per dare continuità al primo acuto stagionale, il 3-2 inflitto – in condizioni di emergenza (out 6 effettivi, tra i quali i due opposti di ruolo Marcovecchio e Paganelli) –, proprio alla Sab Group Rubicone.

Coach Gabriel Kunda si aggrappa al figlio Nicolas (in crescita dopo il lungo infortunio) per tamponare la falla in posto 2. Di là dalla rete il collega Marco Ricci, che quest’anno ha rilevato l’ex forlivese Stefano Mascetti: confida che le sue bocche da fuoco (Frascio e Kiva) possano replicare la prestazione devastante (52 punti in due) offerta contro Cesena, al pari di capitan Bernardi, dominatore sottorete con 17 punti e 5 block.

Marco Lombardi