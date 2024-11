Volley b1. A Campagnola si è dimesso coach Molinari. Al suo posto arriva Longagnani

Cambio in panchina in casa Tirabassi & Vezzali, Serie B1 femminile. La società di Campagnola comunica infatti che si è dimesso coach Luciano Molinari e al suo posto è arrivato Simone Longagnani, conoscitore dell’ambiente e fermo in questa stagione per una sorta di anno sabbatico di fatto già interrotto. La Tirabassi è decima a 9 punti con soli due punti in più sulla zona retrocessione. Stagione partita male, con il pesante infortunio alla prima giornata della palleggiatrice Mariaelena Aluigi, tuttora ferma.

SERIE C. Tra i maschi, domani alle 21,15 si gioca Real Sala Bolognese (14 punti)-Ama San Martino (16); tra le ragazze, oggi alle 21,15 la capolista Circolo Minerva Parma (18) affronta la Rubierese (3); domani alle 21,15, in campo Volley Modena (3) ed Everton (5).

SERIE D. Nel recupero del girone B, Soragna-Scandiano 0-3 (21, 19, 18), con gli scandianesi solitari in vetta. Stasera alle 21, Naytes Vaneton Interclays-Pieve. Domani alle 21, Pallavolo Parma-Everton, alle 21,15 Volley Scandiano-Busseto. Nel girone C, domani alle 20,30 San Marino-MoRe Volley. Tra le ragazze, nel girone A, domani alle 20,30 in campo Jovi Taneto e Borgovolley; nel girone B, domani alla Pertini alle 21 derby tra la Fortlan Dibi Mentani e l’Ama San Martino; alle 21,30 la Renusi Campagnola, seconda a 13 punti, rende visita al Marano sul Panaro, capolista a 15. Entrambe sono imbattute dopo le prime cinque gare.