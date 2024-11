Volley B1, alle 17.30 le ragazze di Ghiselli di scena a Forlì. Fcredil, un altro colpo esterno per restare con il treno di testa

Fin qui imbattuta in trasferta, la Fcredil va a caccia del secondo successo esterno consecutivo, della terza vittoria tra casa e trasferta e della quarta stagionale in sei gare: l’obiettivo è rimanere agganciata al treno di testa della classifica di B1 femminile di volley in vista dello scontro in vetta con Cesena della prossima settimana, utile per tentare il sorpasso. Le rossoblù di coach Ghiselli saranno di scena oggi pomeriggio, alle 17.30, a Forlì per confermare il passo acquisito dopo l’incidente di percorso casalingo con Jesi della seconda giornata. Da allora, la Vtb ha cambiato marcia: "Abbiamo già avuto modo di giocare e vincere contro Forlì in pre season – racconta la centrale Camilla Neriotti –. È un avversario che sicuramente vorrà mettere in campo la miglior prestazione contro di noi e ci stiamo preparando al meglio". Bologna è tra le favorite alla promozione e la voglia di impresa delle avversarie è una costante con cui le rossoblù sanno di dover fare i conti. "In carriera ho due momenti da ricordare: la mia prima promozione da protagonista con l’Olimpia Ravenna e qui a Bologna nei due giorni della Final Four di Coppa Italia di una grande stagione". Conclusa poi con la promozione. Neriotti vuole il bis, passare a Forlì è il prossimo passo, con le rossoblù chiamate a non far rimpiangere Fucka, fuori per la terza gara consecutiva a causa di una distorsione alla caviglia.

Le altre gare: Lasersoft Riccione-Banca Annia Aduna Padova, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto-Eagles Vergati Lissone, Clementina 20202 Castelbellino-Pieralisi Jesi, Angelini Cesena-Cortina Express Imoco, Volksbank Vicenza Olimpia Teodora Ravenna, Smapiù Arena Verona-Rg Stampa Futura Teramo.

La classifica: Angelini Cesena 13; Ctb Fcredil Bologna, Lasersoft Riccione, Volksbank 12; Smapiù Arena Verona, Banca Annia Aduna Padova 9; Azimut GIorgione Castelfranco Veneto 8; Cortina Express Imoco 6; Olimpia Teodora Ravenna, Rg Stampa Futura Teramo 5; Eagles Vergati Lissone, Pieralisi Jesi 4; Life 365 Forlì, Clementina 2020 Castelbellino 3. Marcello Giordano